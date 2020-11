Oslo stengte treningssentrene. I nabokommunen er det kø.

På treningssentre utenfor Oslo var det tirsdag kø av folk som ville trene. Sats oppfordrer Oslo-folk til å holde seg hjemme.

Kø utenfor Sats på Bekkestua tirsdag. Samme dag ble treningssentrene stengt i Oslo, var køen lang. Foto: Ketil Blom Haugstulen

10. nov. 2020 21:05 Sist oppdatert 6 minutter siden

Fra tirsdag stengte treningssentrene i Oslo for tusenvis av mennesker som ville trene.

Smittetiltakene skal foreløpig gjelde i tre uker.

I Asker og Bærum er det fortsatt lov å trene. Lokalavisen Budstikka fortalte om kø på Sats på Bekkestua, helt fra inngangen ned til parkeringskjelleren. Avisen snakket også med en kunde fra Oslo som hadde tatt turen over kommunegrensen for å trene.

Sats avviser derimot at trafikken har økt.

– Vi følger trafikken på våre sentre, og har sett på besøksstatistikken. Vi ser ingen kraftig økning nå, hverken i forhold til forrige uke, tidligere i år eller samme tid i fjor, sier kommunikasjonssjef i Sats Malin Selander til Aftenposten.

– Alt vi gjør, bestemmes av våre smittevernregler. De som trener hos oss, skal være sikre på at det er trygt å trene. Derfor har vi begrenset hvor mange som kommer inn, hvilken avstand det skal være.

– Hvordan forklarer dere at det er lange køer utenfor Sats-sentrene utenfor Oslo, for eksempel i Bærum?

– Det kan være vi må stenge dørene fordi det er for mange, og da stenger vi dørene. Da kan det bli køer. Men vi har ikke sett noen markant økning.

Det var rundt 15 stykker i køen da Aftenposten var innom Sats på Bekkestua i 20.30-tiden tirsdag kveld. Tilsynelatende omtrent det samme antallet som da Budstikka var der tidligere. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Har rett til å trene utenfor Oslo

Mange Sats-medlemmer har regionsmedlemskap. Dette er folk som bor i en kommune, men jobber et annet sted.

– De har rett til å trene ved flere treningssentre. Oslo kommune har gått tydelig ut og sagt at man bør holde seg hjemme. Det synes jeg folk bør gjøre, sier kommunikasjonssjef Selander.

Samtidig som treningssentre i hovedstaden er pålagt å stenge ned i tre uker, har Sats utvidet treningstidene mange steder rundt Oslo.

– Hva er grunnen til at dere har utvidet treningstidene etter at Oslo stengte treningssentrene. Er det fordi dere regner med flere kunder?

– Vi forsøker bare å skape mulighet til trening. Ved å åpne treningstidene, så ønsker vi å spre ut trafikken over lengre tid, sier Selander.

– Vi legger også våre gruppetreningstider til mer uvanlige tider for å spre aktiviteten. Vi vil gjerne at folk skal trene, men på en sikker måte. Det viktigste for oss er å holde våre rutiner. Da kan det bli kø.