Bruker 35 mill. på toaletter og livreddergarderober, vet ikke om de har råd til livreddere

Men ifølge Bymiljøetaten har de ikke råd til livreddere på hverken Huk, Sørenga eller i Hvervenbukta neste sommer.

26. okt. 2020 19:01 Sist oppdatert nå nettopp

I september startet byggingen av et nytt bygg på Huk. På oppdrag fra Bymiljøetaten har arkitektkontoret Pir II tegnet et nytt 300 kvadratmeter stort servicebygg. Det skal romme 20 offentlige toaletter, kafé/kiosk og garderobe for livreddere.

Bygget skal stå like bortenfor strandrestauranten helt ytterst på Huk, der den lille kiosken står i dag. Dagens kiosk og toaletter skal rives. I tillegg skal den tekniske infrastrukturen i bakken oppgraderes, slik at servicebygget kan brukes hele året.