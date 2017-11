– Nå ble jeg helt satt ut, sier Jeanne von Barner, daglig leder av Ellingsrud ridesenter.

Hun har problemer med å holde tilbake tårene når idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) møter opp uanmeldt på Ellingsrud ridesenter torsdag formiddag for å fortelle at ridesenteret får fem millioner kroner fra kommunen. Pengene kommer i neste års budsjett.

Fakta: Dette er saken I august skrev Aftenposten om Ellingsrud ridesenter etter at ekspertene konkluderte med at driftsbygningen kunne kollapse når som helst. Derfor ble 48 hester flyttet ut av stallen i høst. Bygningen ble bygget under krigen, og har ikke tålt hesteurin så godt. Stiftelsen som driver stallen har ikke hatt egne midler. Nå får de fem millioner kroner fra Oslo kommune i budsjettet for 2018. Hvis alt går etter planen, kan senteret være rehabilitert til sommer.

Von Barner klemmer byråden flere ganger for å vise sin takknemlighet.

– Nå har jeg bare lyst til å løpe rundt i snøen, sier en tydelig rørt von Barner.

48 hester måtte flytte ut

I sommer kom rapporten som viser at stallen er i så dårlig stand at gulvet kan rase når som helst. Derfor ble leieavtalene med eierne av de 48 hestene sagt opp. De ble i høst flyttet til andre staller.

– Grunnen er at etasjeskilleren i stallen, som går over to etasjer, ikke har tålt 40 år med hesteurin. Den dårlige betongen smuldrer opp og armeringen ruster, det hele er i ferd med å gå i oppløsning. Eksperter som har vært på befaring sier at gulvet, som er tak i etasjen under, kan kollapse, og at hestene må ut, sa von Barner til Aftenposten i sommer.

Fra 1. november ble hun permittert fra jobben som daglig leder.

– Hadde ikke pengene kommet nå, så måtte vi nok nedlegge driften for godt. Nå har vi som mål at rehabiliteringen blir ferdig til sommer, sier van Berner.

De har fått et pristilbud på underkant av seks millioner kroner for jobben. Dette er inkludert sikkerhetsmarginer. Derfor regner von Barner med at pengene fra kommunen skal holde til nødvendig rehabilitering.

Akutt situasjon

Magne Dahl, styreleder i Stiftelsen Ellingsrud ridesenter, fikk et viss håp om gode nyheter da byråden plutselig sto i døra.

– Da jeg så henne, tenkte jeg at hun kom med gode nyheter. Dette betyr veldig mye for lokalbefolkningen, skoleklasser og barnehager som er på besøk hos oss, sier Dahl.

Representanter fra Oslo kommune har i høst vært på befaring på Ellingsrud for å se hvor ille det er.

– Det som har oppstått her, er helt akutt. Hvis man skal ha mulighet til å få penger gjennom det ordinære budsjettet, så må man være tidlig ute. Vi fikk vite om denne situasjonen i august. Nå bevilger vi fem millioner kroner gjennom en tilleggsinnstilling i budsjettet, sier byråd Hansen som roser ildsjelene bak senteret.

Her har de driftet kommunens grunn uten å ha mottatt én eneste krone i offentlig støtte. Samtidig er dette et tilbud som er svært viktig for nabolaget. Det bor mange med minoritetsbakgrunn i Groruddalen som ikke har dyr hjemme. Her blir de kjent med hester og hunder. Og så blir de kjent med norsk kultur, sier Hansen.

Besøksgård neste?

Magne Dahl ser ikke bort ifra at tilbudet blir utvidet etter at rehabiliteringen er ferdig.

– Vi ønsker at enda flere skal besøke oss. Derfor skal vi se på muligheten til å hente inn husdyr etter at rehabiliteringen er ferdig, sier Dahl.

Eieren av gården, Bente Dørum, kunne knapt vente med å fortelle den store nyheten til sin mor som drev ridesenteret før henne.

– Dette har ikke gått helt opp for oss ennå, men nå skal jeg skynde meg til sykehjemmet for å fortelle mor at kommunen redder oss.

236 millioner kroner

Pengene til Ellingsrud ridesenter ble torsdag godkjent av byrådet i en tilleggsinnstilling til Oslo-budsjettet som ble lagt frem i september.

Blant annet på grunn av høyere skatteinntekter har kommunen 236 millioner kroner mer å rutte med i 2018 enn det som var lagt til grunn i det opprinnelige budsjettet. Pengene blir nå fordelt på flere budsjettposter.