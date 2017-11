Byggingen er i gang etter at byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, la ned grunnsteinen 1. november.

Kulturuttrykk anno 2017

Med grunnsteinen fulgte en tidskapsel, som inneholder utvalgte bidrag fra publikum, som har fortalt om sine beste kino- eller teateropplevelser. De har også skrevet noen ord om hvorfor film og teater er viktig for dem, for at de som åpner kapselen om hundre år skal kunne forstå hvordan vi ser på disse kulturuttrykkene anno 2017.

Vega Scene er en ny arena for kvalitetsfilm og teater som reiser seg på hjørnetomten Hausmanns gate 28 med et annet alternativt kulturhus, Hausmania, som nærmeste nabo.

Modernistisk arkitektur

Utviklingsselskapet Urbanium kjøpte deler av Hauskvartalet av Oslo kommune for 35,5 millioner kroner. I tillegg til dette kulturhuset, kommer det boligbygg på eiendommen. Vega Scene er kostnadsberegnet til 90 millioner kroner.

Asplan Viak ved sivilarkitekt Odd Øverdahl har tegnet kulturhuset, som er på 3000 kvadratmeter. Det får en kledning av buede, røde aluminiumsplater, som skal lede tankene til et sceneteppe. Den modernistiske arkitekturen i forlengelsen av gammel murbebyggelse vekker litt diskusjon i sosiale medier.

Driftsstøtte fra kommunen

– Det skal være et åpent og innbydende kulturhus med tre kinosaler, en uavhengig teaterscene for ny dramatikk, en salong for debatt og formidling samt kafé. Vi ønsker å skape et lokale med en atmosfære som utstråler hva huset inneholder, og la forbipasserende få et innblikk bak fasaden, sier Unnur Sande, daglig leder ved Vega Scene.

Hun regner med 70 000 publikummere første år, og hun har tro på at cinemavirksomheten blir bærekraftig.

– Mange ønsker jo å se uavhengig kvalitetsfilm, og det skal vi skape et miljø for her, sier hun.

– Hva vil driften koste?

– Vi har ønsket oss 11 millioner kroner til drift av et helt hus samt egen teaterproduksjon. I kommunebudsjettet som skal behandles, er det foreslått en støtte på ni millioner kroner til Vega Scene. Vi avventer endelig budsjettvedtak i desember, sier Sande.

Bak initiativet står stiftelsene Arthouse, Film fra Sør og Vega Teater. Kulturhuset har fått støtte fra Sparebankstiftelsen og Fritt Ord til utstyr i saler.