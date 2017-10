Oslos fineste fasader

Oslo kommune premierer hvert år både hager, drivhus, fasader og grøntanlegg med diplomer og premier.

Solheimsgata 1 og 3 på Frogner har to bygårder i ett kvartal, som har gått sammen om felles opplegg for beplantning ut mot fortauet. Med roser langt oppover veggen og lav beplantning ved foten av disse, har de skapt en vakker fasade som legges merke til.

Hele sommertiden dannes en grønn vegg i gaten med smell av farger i rosenes blomstringstid. Men også nå i oktober er det fortsatt røde roser igjen. Småfugler av forskjellig slag finner om vinteren ly her.

Rolf Øhman

Rødgrønn fasade på Majorstuen

Borettslaget som ligger i krysset Åsaveien/Kirkeveien 86–88 på Majorstuen, er også premiert. Borettslaget har både en forhage og en bakgård som tiltrekker seg folks oppmerksomhet. Beplantning på fasadeveggen mot Åsaveien gir et innbydende uttrykk, mener juryen.

– Nede på bakken byr busker, stauder og sommerblomster på variasjon i form og farge. Ved jevnlig stell og to dugnader der alle 32 leiligheter deltar, lages hagerom som hyggelig ramme om barnebursdager, sommerfester og andre sosiale sammenkomster. Naboer og andre forbipasserende stopper ofte opp og tar bilder av blomstene, som begynner tidlig vår og står til frosten kommer, heter det i uttalelsen fra juryen.

Rolf Øhman

– Det er viktig for komiteen at fasaden bidrar til en grønn forskjønning av nabolaget, sier Thomas Bartholdsen (H), fungerende leder i komiteen for premiering av hager og grøntanlegg i Oslo kommune.

Han sier alle byens innbyggere kan nominere kandidater til årets beste hager og grønne lunger. Forslagene sendes til Bymiljøetaten. I år kom det inn drøyt 20 forslag.

– For første gang har vi også premiert en parkeringsplass. Den ligger foran Landbrukets Hus i Schweigaards gate, og bør være til inspirasjon for andre som anlegger parkeringsplasser, sier Bartholdsen.

Rolf Øhman

Glimmerveien 34 på Lambertseter er også premiert med diplom. En balkong i første etasje og beplantningen på bakken i et borettslag fanger oppmerksomheten. Her er det en variert sammensetning av flerårige planter og sommerblomster i god vekst.

De tre andre premierte grøntanleggene er:

Dr. Dedichens drivhus, Haugerud:

Foreningen for Dr. Dedichens grønne torg er blitt en sosial møteplass på tvers av alder, kjønn og kultur. Bærekraftig utvikling, lokal matproduksjon, integrering og flerkulturelt dyrkningsfellesskap danner bærebjelkene i dette prosjektet. Foreningen har skapt en god møteplass som engasjerer en hel lokalbefolkning.

Grønn parkering i Schweigaards gate 34, Grønland:

Et spesielt byrom hvor hovedfunksjonen er parkeringsplass. Et grønt og innbydende anlegg med kirsebærblomstring tidlig vår og stauder ut sesongen. Gårdeier har ønsket å lage en hensiktsmessig og innbydende inngang ved hjelp av profesjonell hjelp til design og drift.

Privat villahage i Olleveien 29, Nordstrand:

Hagen er alltid velpleid og er satt sammen sånn at den står i blomst fra tidlig vår til sen høst. Gangveien er mye brukt av alle i nærområdet, og beplantningen er til glede for alle som går forbi.

heidi.borud@aftenposten.no