Saken oppdateres.

Torsdag formiddag melder Bane Nor om forsinkelser på Sørlandsbanen mellom Nelaug og Vennesla på grunn av signalfeil. De vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette opp feilen.

Tidligere torsdag morgen meldte Bane Nor om forsinkelser på Østfoldbanen som følge av signalproblemer mellom Oslo S og Nordstrand. Det er færre spor i bruk på strekningen og togene kjører i kø.

Bane Nors pressekontakt opplyser at feilen skyldes signalproblemer i forbindelse med innføringen av Follobanen, og at det er ekstraavgangene på strekningen som er innstilt. Det vil være færre tog i ettermiddagsrushet også, opplyser Vys pressekontakt og oppfordrer reisende til å sjekke app og vy.no for detaljer om enkeltreiser.

Det jobbes med å rette feilen, men Bane Nor vet ikke hvor lang tid dette vil ta.

Dette er andre dag på rad med forsinkelser og innstillinger. Onsdag morgen ble en rekke togavganger innstilt som følge av strømbrudd på Skøyen.