– En person som bor i nabolaget observerte flere personer med jernstenger løpende inn i en bakgård. Han var redd for at det var et oppgjør på gang og ringte oss. Vi hadde folk i nærheten og var raskt på plass, sier Vidar Pedersen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Meldingen til politiet kom inn klokken 19.35.

– Vi har funnet en machete i bakgården. Den setter vi i sammenheng med denne episoden, sier Pedersen.

Øyvind Tveter

– Vi har anholdt ni personer. Flere av dem hadde metallrør og brosteiner. Vi jobber nå på stedet og vet foreløpig ikke om noen er skadet, sier Pedersen rett før klokken 20.

Han sier at politiet har grunn til å tro at de har anholdt rett personer.

Ved 20.15-tiden opplyser Pedersen at de nå har anholdt ti personer.