Et lilla påskeegg fanger oppmerksomheten på benken på Langkaia. Det er Kristin Sachse som har fått en overraskelse av barndomsvennene fra Nittedal, Felicia Ueland og Jeanett Christiansen. Venninnene møttes ved Tigeren på Oslo S allerede til frokost kl. 09.30 på skjærtorsdag.

Torgeir Strandberg

– Jeg har fått et egg med godteri og muligheter for millioner. Eller et Flax-lodd da, sier Sachse.

Det ble ikke førstepremie denne gang, men hva gjør vel det når medbrakt mat og kaffe smaker ekstra mye når været er så fint. Vennene liker seg godt i Oslo på en solskinnsdag. De mener det beste bare er å være ute.

Påsketips:

Drikk kaffe med venner.

Ta en kald øl.

Spis på uterestaurant. Vi liker oss godt på Trattoria Popolare på Schous plass.

Flytende og sosialt

Kroppene glinser og vannet blinker ved de to flytende badstuene KOK ved Langkaia. Den ene vedfyrte badstuen er inntatt av syv venner fra Nordstrand. De tidligere skolekameratene har leid badstu for annet år på rad og er i ferd med å skape en tradisjon.

– Dette er påske for oss. Dette er fint uansett vær, sier Kristin Møyland før alle hopper i sjøen etter tur.

Påsketips:

Lei deg en flytende badstue.

Det er mest aktivitet på KOK på lørdag. Du booker tid på kookoslo.no. Det koster 230 kroner for to timer. Du kan komme alene. Du blir garantert kjent med noen.

Du kan ha med deg egen mat og drikke. Hva med å spise frokost her?

Torgeir Strandberg

Leste om Grünerløkka på Lonely planet

Vennene fra Toulouse, Colline Labarriere (21) og Lucie Meneghetti (20), studerer til lærere i Trondheim. De har allerede rukket å reise en del i Norge, og har meninger om ulike oppvekstvilkår for barn i Norge og i Frankrike.

– Det er bedre å vokse opp her i Norge. I Frankrike blir barn vurdert allerede fra de er tre år. Det er for tidlig, sier de.

Torgeir Strandberg

Tørrfisk-stativet på SALT minner dem om Lofoten. De lar seg fascinere av tematikken bak installasjonen «We are all the same».

– Ja, det er en fin symbolikk. Mennesker kommer fra ulike kulturer, men innvendig er vi alle like, sier de.

De skal tilbringe dagen i hovedstaden og nyter byen til fots med gode vintersko og jakker med hetter.

Påsketips:

Besøk taket på Operaen.

Gå langs Langkaia.

Ta en tur til Grünerløkka. Vi fant tipset om å dra hit både i en guidebok og på Lonely Planet.

På vei til festningen

Søstrene Svenja (9) og Fiona (7) henger over gjerdet til politihestene like ved inngangen til Akershus festning.

Torgeir Strandberg

De er med mamma Daniela og pappa Markus Beyer på cruise fra Kiel til Oslo, Göteborg, København og tilbake til Kiel i påsken.

– Her er det pent og rent, sier Daniela Beyer. Det setter hun stor pris på.

Torgeir Strandberg

Påsketips:

Se på slottet.

Ta en tur på Karl Johan.

Bruk tid på Akershus festning.

Trener hver dag

Sunny (2) titter nysgjerrig frem mellom beina til matmor Kari Anne Soltvedt. De farter rundt langs Oslos sjøside flere ganger hver eneste dag. De synes de har det godt i hovedstanden når de fleste har reist ut av byen.

– Det er jo perfekt akkurat nå. Vi trener til Dogrun i Frognerparken 5. mai. Det er et løp for både hund og eier, sier Soltvedt.

Hun skal løpe tre kilometer med Sunny og tror nok at det er hun selv som kommer til å bli mest sliten.

Påsketips:

Gå tur langs Oslos sjøside.

Ta deg en tur til Bygdøy.

Gå en tur på øyene.

Torgeir Strandberg

Tuttifrutti og sparkesykkel

Kameratene Olek Kramek (7) og Filip (4) og Tobias Ciecko (7) håndterer sparkesykler og solide softis som er overstrødd med tuttifrutti.

Torgeir Strandberg

Olek bor i Polen, men har kommet på besøk med familien sin til kameratene som bor i Oslo. De skal være her hele påsken og da hører det med å slentre rundt på Aker brygge i solskinnet.

Påsketips:

Softis og tur på Aker brygge.

Ta ferge til øyene.

Søskenpils

Olav, Margith og Charles Hermansen er søsken fra Gratangen. Men nå har alle bodd i Oslo i mange år. Da hører det med å møtes til en utepils i påsken.

Torgeir Strandberg

De synes det er helt passe på starte sånn midt på dagen.

I år falt valget på Dasslokket ved Karl Johan.

– Jeg liker jo å se på folk, sier Olav Hermansen og humrer.

– Jeg tror nok jeg må ha et glass til. I det andre beinet, sier søster Margith Hermansen.

Hun ler høyt og får følge av flere av de andre.

Et glass til hører liksom med.

Etterpå skal alle spise middag. Denne gang har de valgt å spise på Bristol.

– Det er litt sus over navnet Bristol. Og så synes vi at de har så god mat, sier Margith Hermansen.

Påsketips:

Avtal å møte venner til en utepils.

Spis middag på et bra sted etterpå. Vi skal spise på Bristol.