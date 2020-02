I flere dager i forrige uke har lokale beboere og aksjonister på Vålerenga i Oslo forhindret Obos i å starte forberedelsene til å flytte en verneverdig kiosk.

Obos svarte mandag morgen med innleide vektere. Det førte til håndgemeng og svært amper stemning, og det endte med at beboere ringte politiet for å få dem til å gripe inn mot vekterne og Obos.

Magnus Knutsen Bjørke

Til legevakt i ambulanse

Et privat videoopptak viser deler av episoden.

Man hører kraftig roping utenfor bildet. Deretter ser man en av Nokas-vekterne som tar halsgrep på en beboer, som stritter kraftig imot, for deretter å legge beboeren i bakken. Man ser senere glimt av at vekteren sitter med kneet mot ryggen, nakken og halsen hans, og at han får armen bøyd opp bak.

En annen vekter hindrer en annen beboer fysisk fra å komme til og bistå.

Politiet rykket ut med flere biler da de ble kontaktet. Personen som ble lagt i bakken, ble sendt til legevakten i ambulanse. Mandag ettermiddag undersøkes han for mulige nakke- og hodeskader, forteller hans kone.

Skjer litt på Sotahjørnet. Deilig når Vålerenger står opp mot mektige OBOS. pic.twitter.com/nwhvlo6CMG — Andreas Gustavsen (@AndreasGustavs6) February 24, 2020

Da partene var adskilt, forsøkte politiets innsatsleder på stedet å få klarhet i situasjonen.

– Er det noen talsperson her for dere, spure han beboerne.

– Han ligger i ambulansen, svarte en av dem kontant.

Harald Nissen, tidligere bystyremedlem for MDG, bor selv i området og har engasjert seg i saken. Han kom med en klar formaning til politiet og til Obos’ representant på stedet om å roe ned situasjonen.

– Det er sjelden i Oslo at slikt skjer. Det er hverken bra for oss eller for Obos eller Oslo kommune, sa Nissen.

– Noen lenger opp må snakke sammen nå. Det er vår oppfordring, sa han også.

Obos vil bygge leilighetsblokk

Obos har fått rivetillatelse for kiosken av Plan- og bygningsetaten etter en serie påsatte branner i den rundt årsskiftet. Forutsetningen er at den restaureres og kommer tilbake til området senere.

Bakteppet for konflikten er at Obos ønsker å bygge boliger. Obos vil flytte kiosken til en annen plassering på eiendommen, samt rive flere verneverdige industribygninger, for å få plass til en større leilighetsblokk. Beboergruppen ønsker at den gamle kiosken skal settes i stand på stedet og bli stående der den alltid har stått, som et kulturminne.

Signe Dons

Naboer har klaget på rivetillatelsen, og klagen er til behandling hos fylkesmannen nå. Det er ventet svar i løpet av uken.

– Hvorfor kan dere ikke vente med arbeider til klagesaken er ferdig behandlet?

– Juridisk sett har vi tillatelse til å gjøre arbeider der. Oppsettende virkning er bare når vi har fått beskjed om at det er fattet, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos.

Oppsettende virkning, som iblant gis, innebærer at det offentlige fatter et vedtak om at ikke noe arbeid kan skje så lenge en klage er til behandling. Det er ikke gjort her.

– Hvorfor velger dere ikke å vente på klagebehandlingen likevel?

– Dette er helt vanlig rutine. Det er årsaken.

Nissen er sjokkert over Obos

Harald Nissen var til stede som vitne allerede da bråket startet.

– Jeg opplevde det som dramatisk. Jeg er sjokkert over et så stort og seriøst selskap som Obos sender inn privat politi. Dette var folk som ikke hadde hodet på rett plass. Jeg er rystet over det som skjedde, og har ikke opplevd noe lignende, sier Nissen, som i sin ungdom deltok i husokkupasjoner i Trondheim.

– En ting er å ringe politiet, som har voldsmakt. Her har man brukt privat politi for å ta seg til rette, sier Nissen også.

Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas sier følgende om påstandene:

– Jeg kan bekrefte at det har vært en hendelse der, men vi kjenner oss ikke igjen i de påstandene som kommer frem her. Det er Obos som er vår oppdragsgiver. Dere kan kontakte Obos hvis dere ønsker ytterligere kommentarer.

Obos vil fortsette arbeidet

Åge Pettersen i Obos forsvarer at boligselskapet leide inn vektere.

– Vi driver anleggsarbeid ved kiosken. Den har vi tillatelse til å demontere og lagre på et trykt og tørt sted. I forrige uke var det mye folk der, både som protesterte og som var tilskuere, og mange hadde synspunkter. Så både av hensyn til sikkerheten til folk som går rundt der og til dem som utfører arbeidene, valgte vi å leie inn vektere, sier Pettersen.

– Var det en feilvurdering?

– Det får vi ta en vurdering på. Det er leit at slike ting skjer og at noen er blitt skadet.

Pettersen understreker at arbeidene vil fortsette de neste dagene. Det de gjør nå, er bare forberedelser til flytting av kiosken, forklarer han. De skal blant annet suge ut vått materiale derfra.

De kommer ikke til å flytte den før fylkesmannens avgjørelse er klar.