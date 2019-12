Flertall i Oslo bystyre for å utrede Ullevål sykehus og sette Gaustad-byggingen på vent

Det opplyser Bjørg Sandkjær i Oslo Senterparti.

Sp tar nå saken til bystyret gjennom en interpellasjon, sammen med Venstre, Rødt, Frp, KrF, FNB, SV og MDG.

De åtte partiene mener grunnlaget for beslutningen om å legge ned Ullevål sykehus er for dårlig.

I 2016 vedtok Helse sør-øst å legge ned Ullevål for å bygge et stort regionsykehus på Gaustad, samt et lokalsykehus på Aker.

Før valget gikk alle partiene i Oslo, bortsett fra Ap og Høyre, sammen for å kreve omkamp om Ullevål sykehus. Ap og Høyre hadde flertall i det forrige bystyret, men etter høstens valg har partiene som ønsker bevaring av Ullevål, til sammen 32 av de 59 setene i Oslo bystyre.

– At et nytt flertall i bystyret ønsker Ullevål-alternativet tilstrekkelig utredet før endelig beslutning fattes, har åpenbart konsekvenser for hvordan byrådet fremover forholder seg til sykehusplanene for Oslo, heter det i interpellasjonen.

Bystyrets forretningsutvalg vil på mandag ta stilling til når saken skal diskuteres i bystyret.