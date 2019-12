Skolen har så dårlig råd at foreldrene måtte spleise på nye komfyrer til skolekjøkkenet

– Skolen må spinke og spare på alt fra skolebøker til utstyr til skolekjøkkenet. For 2019 vil vi gå over 1 million kroner i underskudd. Det går rett og slett ikke an å drive Bygdøy skole i dag med de tilskuddene vi får tildelt, sier Astrid Giskegjerde, forelder og leder for Driftsstyret ved Bygdøy skole.

Driftsstyret forteller at skolen mangler IT-utstyr, og at rektor har kuttet ned på assistentbruken. Da aggregatet på kjølerommet for mat gikk i stykker i sommer, hadde ikke skolen råd til nytt. Skolebøker brukes til sidene faller fra hverandre.