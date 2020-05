Puben må tilby mat for å få lov til å skjenke alkohol. Den allierte seg med takeaway-stedet i samme gate for å få det til.

Bordservering og minst 1 meter mellom bordene, og skjenkestans før midnatt. Slik blir den nye virkeligheten når utestedene gjenåpner i Oslo.

Det er dagen før dagen. Ved Vålerenga vertshus gjør daglig leder Mona Skogen og de andre de aller siste forberedelsene for å kunne åpne igjen etter to måneder. Nye og strenge smittevernregler må overholdes. Foto: Dan P. Neegaard

5. mai 2020 15:40 Oppdatert: Nå nettopp

Siden 12 mars har det i Norge vært totalforbud mot at rene skjenkesteder kan holdes åpne. Skal det skjenkes alkohol, skal det også serveres mat. Det krever Helsedirektoratet.

I Oslo har reglene vært enda strengere. Onsdag oppheves totalforbudet mot å servere alkohol her, etter mer enn seks uker som tørrlagt hovedstad.

På Vålerenga vertshus har de forberedt seg godt på begge deler. Kl. 15 åpnes dørene for første gang på nesten to måneder.

Så sent som denne uken kom de siste regeljusteringene. Det holder med 1 meter avstand mellom bordene i stedet for 2 meter. Daglig leder Mona Skogen anslår at de får plass til rundt 40 gjester inne og 20 ute i bakgården. Ingen får sitte eller stå i baren.

– Vi setter opp bord og stoler i grupper på to eller fem personer. Vi har laget en korridor midt i lokalet, for dobesøk og røykepauser. Men det blir bordservering, og vi vil møte gjestene i døren og be dem holde seg ved bordene sine, forteller Skogen.

For å kunne tilby mat, har de alliert seg med Jordal haveli, det indiske takeaway-stedet litt lenger ned i gaten. Meny ligger på alle bord, og maten blir levert.

Etter at først staten og deretter kommunen endret kravene til minste tillatte avstand, må alt måles opp på nytt på Vålerenga vertshus og andre serveringssteder før åpning. Dan P. Neegaard

Vid definisjon av mat

Oslo kommune har gitt beskjed til bransjen om at hva som regnes som matservering fra i morgen av, vil bli definert liberalt. En rekke andre krav skal i stedet fange opp smittevern-hensynene.

Blant annet må stedene som vil holde åpent, registrere seg på en særskilt liste hos kommunen. De må dessuten utarbeide en egen risikovurdering. Til Aftenposten forteller Næringsetaten at de vil gjennomføre kontroller for å se at krav og regler blir fulgt.

Fakta Slik er reglene i Oslo Fra onsdag 6. mai er det tillatt med alkoholservering i Oslo igjen. Det skal praktiseres bordservering, det skal være minst 1 meters avstand mellom gjester og ikke grupper på flere enn fem personer. Siste servering er senest kl. 23.30 og stedene må stenge senest ved midnatt. Alle steder må registrere seg hos Næringsetaten og utarbeide en egen risikovurdering. Alle må også tilby matservering. Vis mer

Antagelig stiller Oslo de strengeste kravene i landet, og blant andre Stavanger har varslet at de vil benytte seg av Oslos regler i stedet for å utforme egne.

Både mat fra foodtrucks, forhånds-påsmurt og takeaway går bra. Bare buffet er forbudt. Det er imidlertid ingen spiseplikt, som i gamle dager.

Men hvis det uansett finnes en rekke andre smittevernkrav og regler, hvorfor kreves det egentlig matservering?

Stenge alle eller mange

Helseminister Bent Høie (H) har en praktisk begrunnelse for at myndighetene i mars gjorde som de gjorde.

– Grunnlaget, den gangen vi innførte regelen, var å ha en sikkerhet for at de daværende avstandsreglene lett kunne håndheves, sier helseministeren.

Høie beskriver at myndighetene i realiteten hadde to valg:

– Å stenge alle serveringssteder, slik flere andre land har gjort, eller å tenke at restauranter som serverer mat, har litt enklere for å overholde avstandsreglene. Vi valgte, ut fra en forholdsmessighetstenkning, å holde restaurantene åpne, men stengte de andre, sier Høie.

Han understreker at nå, som man gradvis åpner opp igjen samfunnet, også må se på reglene for disse stedene.

Mona Skogen må servere ved bordene, ikke baren, når åpner dørene for gjester onsdag. Dan P. Neegaard

Tar det forsiktig til å begynne med

Vålerenga vertshus fikk merke koronaviruset tidligere enn de fleste. Flere gjester og ansatte ble smittet da et reisefølge tidlig i mars kom rett fra skiferie i Østerrike, via Gardermoen, og til puben med taxi.

Kort tid etter stengte de.

Nå har Vålerenga vertshus målt nøyaktig opp avstanden mellom bordene - nok en gang. Endringen fra 2 til 1 meter avstand gjør at de får plass til flere gjester ved gjenåpningen enn de først hadde trodd.

De har åpnet for bordserverasjoner til faste klokkeslett, slik restauranter gjør, og de satser på at de fleste vil benytte seg av det og ikke drop in. De har dessuten innskrenket åpningstidene noe den første uken, så de alltid kan være to ansatte på jobb på kveldstid.

– Det blir litt prøving og feiling i begynnelsen. Vi må se an bevegelsesmønsteret til gjestene og hva som faktisk fungerer og ikke, sier Mona Skogen.

Serveringsstedet hun driver, er eid av Klanen, altså supporterklubben til VIF. De eier dessuten sine egne lokaler.

Ikke alle andre i bransjen er like godt stilt, for andre kan endringen av metersgrensen utgjøre forskjellen som skal til for at de overlever.

Vålerenga vertshus, som pusset opp i vinter, har benyttet stengeperioden til å gjøre enkelte endringer, blant annet sette inn ny inngangsdør. Den kom på plass dagen før dagen. Dan P. Neegaard

Ber regjeringen myke mer opp

I bransje- og arbeidsgiverforeningen NHO Reiseliv ønsker de gjenåpningen av kranene i hovedstaden velkommen. De mener samtidig at det er på tide å droppe kravet om mat.

– Vi har forståelse for at det var nødvendig å innføre strenge reguleringer i begynnelsen. men nå viser det seg at smitten er under kontroll, og da er det på tide å gjenåpne også steder uten matservering, sier Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Les også Hans unge voksne barn flyttet hjem under koronakrisen. Det har snudd livet på hodet.

Han beskriver koronakrisen som en katastrofe for bedrifter innen reiseliv og servering.

– Skal flest mulig bedrifter reddes fra konkurs, er vi avhengige av at også den øvrige delen av serveringsbransjen åpnes, sier Kristensen.

Han understreker at hver minste arbeidsplass teller nå, og påpeker at både befolkningen og bedriftene har fått erfaring med å følge smittevernregler.