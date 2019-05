Akademikerne brøt Oslo-meklingen – rådhuset rammet av streik

Det bekrefter forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne i Oslo overfor NTB rett før fristen utløp ved midnatt natt til fredag. Det betyr at 140 medlemmer er ute i streik fra fredag morgen. I Oslo rådhus vil 119 fra byrådsavdelingene og 18 personer fra bystyrets sekretariat tas ut, i tillegg til tre hovedtillitsvalgte i kommunen.

Hensikten er å ramme politikerne primært, og at streiken i minst mulig grad skal ha skadevirkninger for den såkalte tredjepart – publikum.

Akademikerne fikk ikke gjennom slag for sine lønnskrav og kravet om mer av lønnsmidlene til lokal fordeling.

Rammer byrådet

– I dag bestemmer noen få personer lønna til tusenvis av ansatte i hele kommunen. De ansattes kompetanse og ansvar har lite å si i forhandlingene, og lønnen bestemmes uavhengig av de ulike arbeidsplassenes behov. Vi har ikke råd til et arbeidsliv der dette ikke har betydning, sier Graff.

Streiken vil ramme politiske prosesser som blant annet budsjettarbeidet, et stort og viktig digitaliseringsprosjekt i kommunen og forberedelser til høstens valg, ifølge forhandlingslederen.

– Byrådet i Oslo har ambisjoner om å bli verdens «smarteste» by, med høye mål for innovasjon, klima og miljø. Disse ambisjonene rimer dårlig med et utdatert, lite fleksibelt lønnssystem. Med lokale forhandlinger får etatene og bydelene muligheten til å bruke lønn som virkemiddel for å sikre nødvendig kompetanse, sier Graff.

Tre av fire enige

LO, YS og Unio kom til enighet med Oslo kommune i lønnsoppgjøret for de kommunalt ansatte for snart fire uker siden. De godtok tilbudet fra kommunen om en lønnsøkning på 2,62 prosent eller minimum 12.000 kroner for de ansatte, mens Akademikerne valgte å bringe oppgjøret inn for mekleren.

Foreningene som omfattes av uttaket er Juristforbundet, Samfunnsviterne, Econa, Samfunnsøkonomene, Naturviterne, Afag, Tekna og Nito.