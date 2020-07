Krisen fortsetter: Utelivsbransjen står for 15 prosent av konkursene i Norge siden mars

Halvparten av aktørene i utelivet sliter fortsatt med lønnsomheten. – Jeg frykter at vi vil se et ras av konkurser til vinteren, sier utestedseeier.

Mira Zahl, som driver utestedene Bortenfor og Ingensted på Grünerløkka, frykter vi vil se et ras av konkurser i Oslos uteliv til vinteren dersom støtteordningene ikke forlenges. Siri Øverland Eriksen

Nå nettopp

– Det har vært veldig tøft, uten tvil. Vi går i minus, sier Mira Zahl, som eier utestedene Bortenfor og Ingensteds ved Akerselva på Grünerløkka.

Nesten to måneder er gått siden Oslos serveringssteder igjen fikk åpne dørene. Etter å ha tapt over 70 prosent av inntektene i april og 60 prosent av inntektene i mai, har de fleste serveringsstedene nå gjenopptatt aktiviteten.

Men Oslos uteliv er fremdeles hardt rammet av krisen. Rundt fem prosent av de ansatte i bransjen er oppsagt, og fortsatt er om lag 30 prosent permittert.

Bortenfor gjenåpnet i begynnelsen av mai med begrenset kapasitet. Regelen om én meters avstand gjelder fremdeles, og all bestilling skal foregå ved bordene.

– Det har vært trippelt så mye arbeid, med halv stab, forteller Zahl.

Les også Tette køer og feststemning i Oslonatten

Torggata var full av folk da Aftenposten var til stede i sentrum en helg i slutten av juni. TOMM CHRISTIANSEN

Nesten 2000 arbeiderplasser er gått tapt

Ikke alle har overlevd de tøffe takene. Over 100 restauranter har gått konkurs siden Norge «stengte», ifølge E24. Det er en konkursøkningen er på over 72,4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Totalt står utelivsbransjen for 15 prosent av konkursene i Norge siden mars, ifølge ferske tall fra bransjeorganisasjonen Virke. Det omfatter nesten 2000 arbeidsplasser som dermed er gått tapt.

Også omsetningen har falt dramatisk. Det til tross for at flere av juninettene i Oslo sentrum bar preg av feststemning, tette køer og mye folk. Smitteverntiltakene merkes godt for utestedene. Siden mai har Oslo kommune midlertidig stengt syv utesteder etter brudd på smittevernreglene.

I tillegg sier halvparten av norske utesteder at de fortsatt sliter med lønnsomheten. Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, er bekymret.

– Kultur- og utelivsbransjen sliter med lønnsomheten når det ikke er lov til å samle mer enn 200 personer og man må holde en meter avstand, sier Kristensen.

Virkes tall viser at restaurant- og serveringsbransjen har opplevd en nedgang i omsetningen på 37,2 prosent hittil i år. Tallene er hentet fra DNB sine korttransaksjonsdata. Aktiviteten tatt seg noe opp i juni.

TOMM CHRISTIANSEN

Les også Disse utestedene ble midlertidig stengt av Oslo kommune tirsdag

Frykter et ras av konkurser

Vegg i vegg med Bortenfor ligger utestedet Ingensteds. Stedet, som både fungerer som arrangementslokale, kulturscene og nattklubb, holder bare delvis åpnet. Over 100 planlagte arrangementer er blitt avlyst de siste månedene, og store summer er gått tapt.

Uroen for de ansatte og uforutsigbarheten knyttet til permitteringer, har vært noe av det tøffeste de siste månedene, ifølge Zahl. Omsetningen er i tillegg mer enn halvert sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er somerperioden vi og de fleste andre utesteder vanligvis lever av gjennom vinteren. Nå er jeg bekymret for hvordan det skal gå til vinteren dersom det ikke kommer nye politiske krisetiltak. Jeg frykter at vi vil se et ras av konkurser, sier hun.

Også Dan-Michael Danino, daglig leder på utestedet og konsertscenen Parkteatret, bekymrer seg for høsten. Bare i juni er omsetningen halvert sammenlignet med samme måned i fjor.

– Bekymringen vår er jo høsten, med nedstengt scene og stengt uteservering dersom énmetersreglene opprettholdes, sier han.

Dan-Michael Danino er daglig leder for utestedet og konsertscenen Parkteatret på Grünerløkka i Oslo. Jan Tomas Espedal

Les også Smittevern til tross: Slik så det ut på et pubtoalett i Oslo denne uken

Etterlyser forlengelse av lønnstilskudd

Bransjeorganisasjonen Virke deler bekymringen. Myndighetene er tydelige på at vi må regne med at avstandskravet vil gjelde lenge.

– Derfor er det avgjørende at utelivsbransjen har tilgang til gode ordninger som kan få bransjen gjennom krisen, sier Kristensen.

Han mener forlenging av kompensasjonsordningen, lønnstilskudd og utviding av permitteringsperioden til 52 uker er viktige tiltak som trengs for de delene av handels- og tjenestenæringen som sliter mest nå.

Dagens kompensasjonsordning til bedrifter som sliter som følge av korona, gjelder kun for mars, april og mai 2020. Bedriftene kan søke om lønnstilskudd for å ta tilbake permitterte ansatte fra og med oktober.

Zahl, som driver Bortenfor og Ingensted, mener lønnstilskudd vil være et etterlengtet tiltak.

Martin Dynna er daglig leder på utestedet Last Train. Stig B. Hansen

– Ville blitt rene tap

Mange utesteder holder fremdeles stengt. Jama Awaleh, som gjennom byOSLO står bak flere populære utesteder i Oslo, mener spesielt byens nattklubber sliter. Konseptet med stående servering og dansegulv lar seg ikke forene med de nye smittevernreglene. Han frykter «nattklubbdød» over hele landet. Selv har han gjenåpnet fem av sine syv utesteder.

Enkelte utesteder har heller ikke råd til å holde åpent. Tapene ville blitt for store. Puben Last Train er blant dem som fremdeles holder stengt på ubestemt tid.

– Vi har regnet på det og sett at det ikke lønner seg for oss å holde åpent så lenge regelen om én meters avstand gjelder. Det vil kreve såpass mye folk på jobb at det vil bli rene tap, sier daglig leder Martin Dynna.

Gjennom krisepakkene har Last Train fått dekket ca. 80 prosent av sine kostnadsutgifter. Via nettstedet bidra.no har Last Train også fått god hjelp venner og stamgjester som har samlet inn nesten 300.000 kroner for å bevare rockebula, etter at den måtte stenge 12. mars.

– De pengene var helt essensielle og har gjort at vi har klart oss så langt. Så det er vi evige takknemlige for, det varmer vanvittig, sier Dynna.

Last Train satser på å kunne gjenåpne i august, men da med redusert åpningstid og bemanning.

– Viktig å følge smittevernrådene

– Covid-19-utbruddet har hatt store konsekvenser for næringslivet, også utelivsbransjen, skriver statssekretær Grunde Almeland (V) i en e-post til Aftenposten.

Han mener tallene over korttransaksjoner tyder på at aktivitetsnivået kryper mot normalen, men understreker at det derfor viktig å fortsette å følge smittevernrådene. Slik kan gjenåpningen av samfunnet fortsette og at bransjen fortsatt holde åpnet.

– Vil det komme nye tiltak eller ordninger som skal hjelpe utelivet?

– Vi har lansert flere midlertidige ordninger som har vært, og er, nødhjelp til næringslivet i en krisesituasjon. Vi er i dialog med bransjen og vurderer deres innspill løpende, svarer Almeland.