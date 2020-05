Ta frem badebuksene – nå kommer sommeren!

Til uken kommer godværsdagene på rekke og rad.

Sommerværet er endelig her. Men husk avstand, også på stranden, minner myndighetene om. Ketil Blom Haugstulen

Nå nettopp

– Det er i slutten av mai at man definerer starten på sommeren. Fra mandag av kan alle i Oslo ta frem badebuksene, sier vakthavende statsmeteorolog Rune Skoglund.

– Det har vært mye godt vær på Østlandet denne vårene og det ser ut til å fortsette neste uke, sier han.

Mandag til onsdag blir det opptil 20 varmegrader på Østlandet. Oslofolket kan dermed se frem til flere solrike dager som de kan nyte i parken, på uteservering og de mange badeplassene rundt omkring.

Varm luft fra Sør-Europa er det som gir det deilige været. Østlandet og Sørlandet vil få finværet først. Deretter vil det spre seg videre til vestlandet og Midt-Norge.

Skoglund legger til at nordlendinger ikke har noe finvær å glede seg til neste uke.

Oslofolk har vært heldige mer været denne våren. Til uken kommer det enda flere solskinnsdager. Heiko Junge / NTB scanpix

Blir bra også i helgen

Selv om finværet slår inn for fullt mandag av, blir det også gode muligheter for både bading og utepils i helgen.

– Både fredag og lørdag blir bra. Mange steder vil nok ha godt over 15 grader. Men det er fare for noe nedbør søndag, sier Skoglund.

Værvarselet for Oslo de neste dagene. Skjermdump yr.no

Oppfordrer folk til å være kreative i sommervarmen

Strålende solskinn, men fremdeles lite med folk. Det var situasjonen på Hukodden da Aftenposten var der tidligere denne uken.

Det vil derimot endre seg når sommeren virkelig slår inn for fullt. Oslo kommune vil følge situasjon tett for å passe på at folk overholder avstand.

Yrende båtliv i Oslofjorden ved Nakkholmen allerede onsdag denne uken. Hans O. Torgersen

– Vi vet at det blir mye folk på finværsdager. Før påske var det like mange i Hvervenbukta som på en av de varmeste sommerdagene i fjor. Vi har dialog med kommuneoverlegen og med bydelsoverlegene om hvordan vi skal håndtere de, sa Helene G. Berger, avdelingsdirektør for park og byrom hos Bymiljøetaten i Oslo.

Bymiljøetaten har imidlertid ikke myndighet til å be folk om å spre seg.