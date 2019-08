Politipatrulje avfyrte varselskudd mot bil

Politipatruljen skulle stanse en bil for kontroll da de ble rygget på to ganger.

Det førte til at patruljen avfyrte varselskudd, skriver politiet på Twitter tirsdag ettermiddag.

To personer ble senere pågrepet på Skjetten i Skedsmo kommune i Akershus fylke. Til Romerikes Blad sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt at de to pågrepne er en mann og en kvinne i 20-årene som begge er kjenninger av politiet.

Biljakten startet på Jessheim etter at politiet mistenkte de to for å gjennomføre et bedrageri. Politiet ble rygget på både i Stovner-området og på E6 utenfor Jessheim, skriver avisen.

Operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt bekrefter overfor VG at det foregikk en politijakt i hovedstaden tirsdag.

– Politibilen ble torpedert flere ganger av bilen som stakk. Politibilen ble satt ut av drift, og gjerningspersonen stakk, sier han til avisen.