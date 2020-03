Det skriver Oslo kommune i en pressemelding lørdag kveld.

– Vi har fulgt situasjonen i utelivet tett gjennom dagen og stenger nå ned all alkoholservering. Mange av stedene som fortsatt holder åpent og serverer alkohol overholder ikke smittevernsreglene – og det har ikke blitt bedre, men snarere verre det siste døgnet, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen, som er ansvarlig for skjenkepolitikken i Oslo.

Aftenposten besøkte gastropuben Heim på St. Hanshaugen rett etter at forbudet ble kjent og én time før siste alkoholenhet kunne sendes fra baren og ut i lokalet.

– Det er selvsagt superkjipt, men ingen sure miner. Vi har full forståelse for dette, sier daglig leder Emma Käll.

Hun forteller at stedet har fått mye ros de siste dagene for tiltak for å forebygge koronasmitte. Lørdag kveld var stedet godt besøkt, ikke til å være lørdag, men til å være en lørdag midt i en pandemi.

– Vi har sett dette komme. Nå skal vi vurdere om vi kan holde åpent og fortsette å servere mat, men uten alkohol, sier Käll.

Hans O. Torgersen (arkivfoto)

Det er brudd på smittevernreglene som gjør at Oslo kommune innfører tiltaket. Forbudet gjelder fra klokken 20.30 lørdag kveld.

– Vi er glade for at de aller fleste steder er med på dugnaden og har valgt å stenge. Det er drøyt 50 steder med skjenkebevilling som ikke tar regelverket på alvor. I tillegg ser vi at aktører som har holdt stengt til nå, åpner igjen. Denne utviklingen må stoppes, sier Evensen.

Fakta: Retningslinjer for serveringssteder i Oslo Skjenkesteder som barer, puber, nattklubber og lignende, skal holde stengt. Kun serveringssteder som har kjøkken og matservering ved bordene, kan holde åpent. Steder som ikke serverte mat da forskriften kom, skal holde stengt. Steder som tilbyr frossenpizza eller toast, er ikke et serveringssted i forskriftens forstand. Gjestene må holde minst én meters avstand til hverandre. Det skal aldri være mer enn 50 personer, inkludert ansatte, i lokalet. Selvservering fra buffet er ikke tillatt. Serveringssteder med skjenkebevilling må stenge senest klokken 21, og alkoholservering må opphøre klokken 20.30. Kilde: Oslo kommune

Alle skjenkesteder som barer, puber, nattklubber og lignende, er allerede stengt i Oslo.

Serveringssteder som har kjøkken og matservering ved bordene, kan fremdeles holde åpent. Men da må strenge regler som blant annet at gjestene må holde minst en meters avstand til hverandre, håndheves.

Fikk siste sjanse

– Gjennom de siste dagene har vi sett at både utesteder og innbyggere ikke følger smittevernreglene. Vi har sett for mange eksempler på serverings- og skjenkesteder som ikke følger reglene. Derfor tar vi nå dette grepet, som vi varslet allerede på fredag, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Fredag sa Johansen at observasjoner viste at flere steder ikke følger smittevernreglene.

Dette på bakgrunn av at 250 steder ble observert torsdag. Ifølge byrådet var konklusjonen bekymringsfull: Det er stor fare for smitte på Oslos serveringssteder fordi reglene ikke ble overholdt.

Byrådet vedtok fredag at de hadde muligheten til å kunne stenge alkoholserveringen på alle serveringssteder dersom ikke reglene ble fulgt.

– Vi vil følge situasjonen tett gjennom helgen og vil ikke nøle med å iverksette full skjenkestopp i Oslo. Politiet har bekreftet for oss i dag at de har satt av ekstra ressurser til kontroll og stenging dersom det blir nødvendig, sa byrådsleder Johansen fredag.

Nå har altså skjenkestopp blitt en realitet.

Høyre ber byrådet revurdere beslutningen

Nestleder Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre kaller forbudet et feilgrep.

– Jeg synes byrådet i Oslo har håndtert den alvorlige situasjonen vi er i på en god måte, men dagens beslutning om å stenge alle serveringssteder som serverer alkohol fordi noen av dem bryter regelverket, er et feilgrep, sier Solberg til NTB.

At samtlige steder må stenge, opplever Solberg og Oslo Høyre som urettferdig. Nå ber nestlederen om at byrådet revurderer beslutningen.

– Det er svært viktig at Folkehelseinstituttets anbefalinger følges. Serveringssteder som bryter smittevernsreglene og for eksempel ikke overholder regelen om en meters avstand mellom gjestene bør derfor stenges på stedet, men serveringssteder som derimot følger reglene og opptrer ansvarlig må få være åpne. Det skal lønne seg å følge reglene, uttaler Solberg.

Oppfordrer folk til å holde seg hjemme

Byrådsleder Raymond Johansen oppfordrer lørdag hver og en til å tenke seg nøye om før de velger å ikke bli hjemme.

– Vi har sett eksempler på folk som tar med seg alkohol og tar seg til rette på uteserveringen på stengte utesteder. Hver og en av oss har et ansvar for å ta vare på flokken vår. Det gjør vi ved å følge råd og regler. Bare på den måten vi kan komme oss gjennom dette, og få bylivet og hverdagslivet tilbake til normalt. Vi må ta vare på hverandre ved å holde avstand, avslutter Johansen.

Også stengt i England

Det er ikke bare Oslo som har stengt barer og puber på grunn av koronaviruset. Fredag måtte kafeer, puber og restauranter i England stenge.

Der er det kun steder med takeaway-mat som får holde åpent, melder BBC.

Også teatre, kinoer, treningssentre og fritidssentre har fått beskjed om å stenge «så snart de med rimelighet kan stenge».

Den britiske regjeringen har sagt at den vil betale 80 prosent av lønnen for ansatte som ikke er i stand til å jobbe, opptil 2500 pund (cirka 33.000 kroner) i måneden.