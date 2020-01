Politiet

Elbilsjåfører kan i all hovedsak kjøre i kollektivfelt, men på enkelte strekninger må man ha med seg minst én passasjer for å kjøre i kollektivfelt i rushtrafikken. Dette gjelder blant annet på Mosseveien.

Da politiet hadde kontroll på Mosseveien ved Bekkelaget torsdag ettermiddag, stoppet de flere elbiler uten passasjer i kollektivfelt. En av sjåførene som ble stoppet, hadde «kledd» passasjersetet med lue og skjerf. På setet lå det en veske som var sikret med setebeltet.

– Jeg antar at denne danderingen med belte, veske, lue og skjerf ikke er tilfeldig. Jeg antar at det er gjort i den hensikt å gi inntrykk av at her er det en passasjer, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Han legger til at sjåføren forklarte at hun alltid kjører rundt på denne måten, men vedtok et forenklet forelegg på 5500 kroner for ulovlig kjøring i kollektivfelt.

– Vi har blant annet lagt merke til at det ble brukt et rosa skjerf som en kontrast til det mørke beltet, sier Grønli.

Dukke i Bærum

Det er ikke første gang politiet har stoppet elbilist med falsk «passasjer». Våren 2017 stoppet politiet en elbilsjåfør med utstillingsdukke i passasjersetet. Dette skjedde på E18 i Bærum. Dukken hadde på seg boblejakke, solbriller og svart parykk.

Politiet

– Det er ikke ofte vi opplever slikt, men dette har skjedd før. Og jeg ser heller ikke bort ifra at vi kan ha blitt lurt av andre som ikke er stoppet ennå, sier Grønli.

Han antar at kvinnen som ble stoppet på torsdag, har benyttet seg av denne metoden over tid.

– Hun bor sørover på samme strekning og jobber i Oslo. Så vi regner med at denne metoden er blitt brukt tidligere. Denne saken viser jo bare at folk er villige til å utøve kreativitet og gå ganske langt for å spare tid, sier Grønli.

Tok 19 biler på halvannen time

I løpet av halvannen time mellom klokken 15.40 og 17.10 på torsdag ble 19 sjåfører stoppet for ulovlig kjøring i kollektivfelt. Hele 18 av disse kjørte en elbil. Samtlige fikk forelegg på 5500 kroner.

– Det er samme tendens vi ser på vestsiden av Oslo. Det er stor overvekt av elbiler som velger å kjøre i kollektivfelt. Det kan ha sammenheng med at det tidligere var fritt frem for elbiler i kollektivfelt, men nå er det restriksjoner flere steder. Vi tror likevel at de aller fleste er klar over at de ikke har lov til å kjøre der uten passasjer. De fleste vedtar i hvert fall forenklet forelegg på stedet.