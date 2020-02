I intervju-serien «Mitt Oslo» får du gode bytips fra kjente og mer ukjente mennesker som har et nært forhold til hovedstaden.

Fakta: MITT OSLO BJARTE HJELMELAND Alder: 49 år Yrke: Skuespiller, komiker og regissør. Utdannelse: Teaterhøyskolen (nå KHiO) Bosted: Pendler mellom hytta på Nesodden og båten sin, som ligger ved Aker brygge. Leiligheten i Bjørvika er leiet ut for tiden. Aktuell: Sceneshowet JA på Chat Noir. Best med Oslo: – Jeg er veldig glad i nærheten til sjøen. Det at Oslo er en havneby er en stor kvalitet. Jeg liker størrelsen på byen og det rike kulturlivet. Verst med Oslo: – Det var ikke så enkelt å svare på. Jeg liker Oslo. Men jeg må vel si avstanden til Bergen.

Dan P. Neegaard

– Du er aktuell med nytt show på Chat Noir, hva handler det om?

– Jeg har en fot i den gamle revytradisjonen, og det føles riktig å være på Chat Noir. Det er en personlig forestilling. Den heter JA fordi det blir sett på som veldig positivt å være et ja-menneske, men det kan gå for langt. Dette bruker jeg forestillingen til å si noe om.

– Jeg snakker om livet mitt i forskjellige faser. Det er en komedieforestilling med alvor. Hvert nummer skal ha en mulighet for ettertanke og en tåre i øyekroken. Mitt publikum er kvinner mellom 40 og 80 år med briller og bibliotekkort.

– Hvilket forhold har du til Oslo?

– Jeg har bodd her siden 80-tallet og kjenner Oslo godt. Jeg har bodd på Grünerløkka, Tøyen og Grønland og liker den delen av byen.

Det er for vanskelig å få parkert i sentrum

– Hvordan tar du deg frem i byen?

– Jeg går mye og sykler en del. Det er litt problematisk hvordan man skal forholde seg til bilen. Jeg synes det er riktig at vi skal ha så lite bilkjøring som mulig i sentrum, men når jeg kommer inn til byen, ergrer jeg meg over hvor vanskelig det er å få parkert.

– Hva er de største utfordringene i Oslo?

– Balansen mellom bilbruken og det å få et næringsliv til å fungere. Jeg er redd for sentrumsdød i Oslo. Jeg opplever byen som levende og vital med et blomstrende næringsliv. Det er det viktig å ta vare på. Jeg gleder meg til å se det nye Munchmuseet på innsiden. Fasaden en triste greier.

Opptatt av sosial utjevning

– Mange snakker om den delte byen, hva kan man gjøre for å motvirke økende forskjeller?

– Oslo gjenspeiler Norge. Jeg synes det er problematisk at forskjellene blir større og større. Regjeringen har et ansvar for å minske forskjellene. Oslo er en lakmustest for hvordan det ser ut i resten av landet. Det gjelder å bruke stemmeseddelen. Jeg har alltid vært politisk engasjert, men aldri vært medlem av noe politisk parti.

– Hvilke politiske saker opptar deg for tiden?

– Vi ser jo mer og mer i et miljøperspektiv. Jeg kjenner på det og tenker på hvordan jeg selv kan sett et minst mulig avtrykk. Men samtidig er jeg jo en miljøsynder av rang, innrømmer han.

– Jeg har alle de riktige holdningene og hjertet på rett sted, men hus i USA og flyr ofte over dit. Jeg er ikke den flinkeste i miljøklassen.

BJARTE HJELMELANDS OSLO-FAVORITTER

01 Storbyliv, strøk

Grünerløkka, Gamlebyen og Grønland

– Jeg bodde på Grünerløkka da det eksploderte og ble fancy. Nå synes jeg Grønland og Gamlebyen også er blitt veldig hyggelige steder med innslag fra mange kulturer. Matmessig er det mye interessant der.

Stenersen, Tor

02 Stemning

Theatercaféen, Stortingsgaten 24, sentrum

– Den klassiske følelsen og stemningen på Theatercaféen tiltaler meg. Jeg bruker kafeen mye, både til å sitte og arbeide på dagtid og ellers. Jeg kjenner mange av dem som arbeider der, og som gjør sitt ytterste for at gjestene skal trives. De ansatte har god kontakt med publikum, og jeg blir rett og slett litt løftet av å være der.

Torgeir Strandberg

03 Turområde

Sognsvann, Sogn

Hjelmeland tar med jevne mellomrom en kjapp tur rundt Sognsvann. – Jeg tar enten T-banen eller kjører bil opp, gjerne sammen med en kompis. Det er et godt og trivelig rekreasjonsområde. Turen rundt vannet er akkurat lang nok til at man føler at man har gjort en liten innsats.

Stig B. Hansen

04 Avkobling

Båttur, Bunnefjorden

– Jeg har hytte på Nesodden og er veldig knyttet til den fjordarmen som heter Bunnefjorden. Jeg liker båtlivet der og bruker mye tid der. Det er et rikt dyreliv der med rådyr, ekorn og mus som jeg ligger i krig med på hytta. Vi er i en musekrig nå som vi ser ut til å vinne.

Aagaard, Rolf M.

05 Kultur

Operaen, Bjørvika

– Jeg gjør det litt for sjelden, men har alltid enormt stor glede av å gå i Operaen, enten det er for å se ballett eller opera. Og det er flott at Randi Stene blir ny operasjef.

Kolstad, Tom

06 Treffsted

Det andre teateret, Ivan Bjørndals gate 9, Sagene/Torshov

– Den gjengen som holder på der nå, har et veldig høyt nivå. De har mer enn 10.000 timer med improvisasjonsteater og har teknikkene helt inne. jeg er så imponert.

07 Fredagskos

Chat Noir, Klingenberggaten 5, sentrum

– Jeg spiller stort sett forestillinger på fredager, og etter forestillingenen samles mange av de ansatte og spiller quiz. Det er flere talentfulle gutter og jenter som jobber ved teateret på si for å tjene til livets opphold ved siden av studier. Mange går på teaterhøyskolen. De utgjør underskogen av mitt miljø og det er hyggelig å spille quiz sammen. Det er en givende måte å tilbringe en fredagskveld.

Dan P. Neegaard

08 Bar

Krohgs kaffe og vinbar, Youngstorget 2, Folketeaterpassasjen.

– Her får du særdeles god kaffe, og det er god service. Innehaveren lager ofte noen spesialtilbud knyttet opp mot forestillingene som spilles i Folketeateret. Innehaveren er en sosial type, han slår alltid av en prat med kunden uten å være slitsom. Det er en lokalbar og jeg får litt New York-følelse når jeg kommer dit.

09 Spisested

Dinner, Stortingsgaten 22, sentrum

– Dette er en superfavoritt for meg, her er det avsindig god kinesisk mat. Lokalet er litt trangt og intimt, og det liker jeg. Man må som regel bestille bord, men det har også hendt at jeg bare har kommet forbi og fått bord. Et hyggelig pustehull.

Torgeir Strandberg

10 Spisested

Mantra, Dronningens Gate 19, sentrum

En god indisk restaurant, hvor jeg går sammen med noen venner av og til. – Restauranten ligger i et litt belastet område, nær Skippergaten og Oslo S, men maten trekker meg dit. Det er god service og et sted man får sitte litt i fred. Jeg oppdaget stedet for et par år siden og anbefaler det gjerne til andre.