I intervju-serien «Mitt Oslo» får du gode bytips fra kjente, og mer ukjente, mennesker som har et nært forhold til hovedstaden (se flere artikler nederst).

«I 50 av mine 58 leveår er jeg så heldig å ha bodd i Oslo. Jeg elsker denne byen. Særlig da jeg var utenriksminister, besøkte jeg mange hovedsteder. All reisingen, i utlandet og her hjemme, gjør meg til en enda mer overbevist Oslo-entusiast:

Norges hovedstad har bankende urban puls og samtidig: Svære, øde naturområder. Ingen annen storby kan oppvise maken, og verden rundt har jeg selv sett at dette er helt sant. Der jeg bor, på Ris, har vi både T-banen og skogen like ved. For en kombinasjon! Med offentlig transport kommer jeg rett inn i kjeller’n på jobben, omtrent, på Stortinget. Og Marka, med sine mange perler, ligger rett utenfor stuedøren.

– Vinner aldri serien

I alt mangfoldet på Stortinget er det store flertallet ofte enig om at Oslo har fått for mye, fra arbeidsplasser til samferdsel. Jeg mener fortsatt at det er en nasjonal oppgave å ta vare på, og utvikle, Norges største by. For eksempel vil en ny T-bane-tunnel være viktig for hele landet. Det er lett å forstå at det oppleves annerledes for folk som hver dag må kjøre til jobb på en rasutsatt vei. Men jeg skulle ønske at det ikke ble sett på som en motsetning å være stolt av – og ønske å utvikle – hovedstaden, og samtidig gjøre det godt å bo i hele landet. Jeg er stolt av, jeg, at jeg er så glad i hovedstaden vår.

Samtidig er det noe rart: Oslo har Norges fremste rekrutteringsarena for fotball. Likevel vinner byen aldri serien. Hvordan skjer det at lille Island slår England? Og at Vålerenga ikke når toppen av tabellen? Jeg vokste opp i «Lyn-land», da laget var på topp, på slutten av 60-tallet. Men jeg er ikke uberørt av mitt vennskap med VIF-supporter Raymond Johansen. Nettopp derfor stopper jeg fotball-betraktningene her.»

Jan T. Espedal

Fakta: «Verst med Oslo: Ensomheten» MITT OSLO JONAS GAHR STØRE (58) YRKE: Leder for Arbeidertpariet. Nr. 1 på Oslo Aps stortingsliste. BOSTED: Unntatt opphold i Paris og Genève: Oslo-patrioten har bodd hele livet i barndomshjemmet på Ris. AKTUELL MED: Denne helgen er det Ap.-landsmøte. Partilederen holder avslutningstalen – på Youngstorget - på søndag. BEST MED OSLO: «Storbypulsen, mangfoldet og naturen.» VERST MED OSLO: «Menneskemengdene, selve det urbane livet, kan gjøre ensomheten ekstra brutal. Hils på folk, ta kontakt. Det begynner der.»

JONAS GAHR STØREs OSLO-FAVORITTER

STRØK

St. Hanshaugen

Sturle Scholz Nærø

Oslo er til stede for deg i det livet du lever, her og nå. Ullevålsveien ved St. Hanshaugen er for tiden en viktig del av min tilværelse: Min mor bor på sykehjem i området. Jeg handler her, hygger meg her, går turer her. St. Hanshaugen har storbypulsen og mangfoldet som jeg er så glad i.

BUTIKK

Gutta på haugen

Ullevålsveien 45

Ingar Storfjell

Denne frittstående butikken er virkelig et kontinentalt innslag i bybildet: «Gutta» holder åpent hele uken, de selger delikatesser, matspesialiteter, blomster og mye mer. Her finner jeg både gaver og middag.

FRITID

Kajakkutleie

Sørenga

Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Den Norske Turistforening er velkjent for sine mange flotte tilbud i fjellet. Nå har DNT også åpnet avdeling på Sørenga, der det fra og med i år er mulig å leie kajakk. Jeg er veldig glad i å padle, og jeg gleder meg til å prøve kajakkutleien. Fritidshuset, som det heter, ligger rett ved sjøen og har masse aktiviteter, hele året.

HEMMELIGE STEDER

Nordmarka

Heidi Anne Johnsen

Sognsvann og områdene videre innover er der jeg henter energi. Til langt ut på våren er der fint å gå på ski. Skogen, vannene, skogsbilveiene, utsiktspunktene, det vakre lyset: Marka er en fantastisk ressurs, med mange hemmeligheter. Mine favorittsteder er hemmelige. Men Marka er jo så svær at enhver kan finne «sitt» sted.

PARK

Botanisk Hage

Sars’ gate 1

Rolf Øhman

Denne storslåtte parken, midt i Oslo, er jeg blitt kjent med i voksen alder. Jeg får sånn ro av å sitte der. Min siste samtale med Per Fugelli fant sted i Botanisk Hage. Han valgte selv å møte meg der, for å prate og oppsummere livet. Valget var selvsagt ikke tilfeldig.

MØTESTED

Bibliotekene

23 steder i Oslo

Arve Henriksen

En by trenger gode møtearenaer, og Deichman har et fantastisk fint tilbud, bokstavelig talt over hele Oslo. Personlig har jeg særlig gledet meg over den nyåpnede filialen for ungdom på Tøyen senter. Deichman på Stovner er et annet eksempel på kommunalt drevne steder som ønsker unge mennesker, i alle aldre, velkommen inn. Hvem kunne tro, for bare få år siden, at bibliotekene skulle bli mer populære enn noengang?

RESTAURANT

Smalhans

Ullevålsveien 43

Monica Strømdahl

I denne hyggelige nabolagsrestauranten trives jeg godt. Jeg har en sønn som jobber mye med mat, og han anbefalte stedet. På Smalhans spiser jeg god husmannskost.

FRITID

ORKIS

Christian Krohgs gt. 2

Olav Olsen

I hovedkontoret ved Grønland, og flere andre steder, driver Røde Kors fantastiske ressurssentre for ungdom. Da jeg var generalsekretær i Norges Røde Kors, tittet jeg innom ORKIS på tunge dager, for å bli oppløftet. Der finner du, blant så mye mer, kunnskapsrike, engasjerte voksne som hjelper skoleelever med leksene. Frivillighetens enorme kraft gir masse energi. Og frivilligheten er nødvendig. Jeg heier på alle helter som stiller opp for andre mennesker.

VANNHULL

Youngstorget

Stein J. Bjørge

Både på Youngstorget og i gatene omkring trives jeg godt. De mange utestedene som er kommet der, gjør strøket til en levende del av byen. Ja, nå har sentrum fra fjorden til langt opp på Grünerløkka blitt ett pulserende område. Mine faste vannhull ligger på, og rundt, Youngstorget. Internasjonalen liker jeg blant annet. Og Kulturhuset.

LEK

Teknisk Museum

Kjelsåsveien 143

Stein J. Bjørge

Dette fine museet er for meg en livsfasesak: Jeg gikk der ofte med mine egne barn, og nå har jeg fått barnebarn i elske-tog-alder. Teknisk Museum byr blant annet på damplokomotiv og modelltog. Det er moro med tog, like moro for meg som for barna.