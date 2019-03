Til sommeren åpner denne store lekeplassen i Oslo sentrum

Kommunen kjøpte Myntgata 2-kvartalet for 338 millioner kroner fra Forsvarsbygg i 2017. Det jobbes nå med planer for å bygge en videregående skole for 840 elever på tomten.

Før de endelige planene er klare, må tomten omreguleres og planene godkjennes av Plan- og bygningsetaten (PBE) og bystyret, noe som tar tid.

I mellomtiden har Oslo kommune fått grønt lys fra PBE til å etablere en leke- og aktivitetsplass på tomten. Den vil være på plass allerede i juni.

Fakta: Myntgata 2 Eiendommen ligger i Kvadraturen og ble solgt av Forsvarsbygg til Oslo kommune for 338,2 millioner kroner våren 2017. Tomten er på størrelse med to fotballbaner og har en bygningsmasse på 9700 kvadratmeter. Siste gang bygningen var i bruk, var i 2013. Da leide Miljøverndepartementet bygningene. Nå er flere bygninger leid ut midlertidig. Bortsett fra den delen av eiendommen som omtales som «tyskerbrakka», er bygningsmassen fredet. Før jul behandlet bystyret «Skolebehovsplanen 2018–2027». Der ble det slått fast en intensjon om å lage en ny videregående skole i Myntgata 2.

I et område på 340 kvadratmeter på tomten blir det etablert en rekke husker montert på et sammenhengende stativ. På den andre siden av tomten er det planlagt treningsapparater.

Det vil også komme en sandkasse og noen mindre lekeapparater i Myntgata 2.

Skal lokke barnefamilier

– Vi ønsker å åpne opp byen for folk, særlig for barnefamilier. Her blir det mulig å ta en pause fra handleturen i sentrum for både barnefamilier og andre som bruker byen. Med tanke på barnefamilier, er det også viktig at tomten er skjermet, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Byråden legger til at planene er en del av bilfritt byliv-prosjektet.

– Et av byrådets viktigste satsingsområder er å gjøre sentrum mer barnevennlig. Det er akkurat dette mye av vårt bilfritt byliv-prosjekt handler om. En by som er bra for barna, er bra for alle, sier Marcussen.

Midlertidig løsning

Leke- og aktivitetsplassen blir en midlertidig løsning som skal stå minst frem til januar 2022. Kommunen skal bruke ni millioner kroner på dette.

Byråd Marcussen mener det er godt anvendte penger.

– Vi mener det er viktig å tilrettelegge sentrum for barnefamilier. Og så vil det være mulig å gjenbruke eller resirkulere mesteparten av materialene som vi vil bruke.

Bortsett fra «tyskerbrakka» er resten av bygningsmassen på tomten fredet. Nå har kommunen leid ut flere bygninger i påvente av at tomten blir regulert og en eventuell skole blir bygget.

– Det er viktig at husene i kvartalet ikke står tomme. Vi har blant annet leid ut lokalene til kunstnere og ByKuben, som er Oslos senter for byøkologi, sier Marcussen.