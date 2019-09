Før sommeren vedtok bystyret hvor de ønsker ny T-banetunnel. Flertallet av Ap, SV, MDG og Rødt ville ha den gjennom sentrumskjernen, slik Ruter anbefalte. Prosjektet vil koste nær 20 milliarder kroner og ta mer enn et tiår å realisere.

De borgerlige partiene ønsket, i litt ulike varianter, tunnelen lagt lenger ut. Høyres forslag følger langt på vei dagens Ring 2, mens Venstres ønskede løsning lå et et sted imellom.

Vinner de borgerlige valget, skal alternativ utredes, har Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg lovet.

Fakta: Dette er forslagene Ap, SV, MDG og Rødt vil ha ny T-banetunnel gjennom sentrumskjernen, i tråd med Ruters anbefaling. Stortinget stasjon blir det store knutepunktet. Det blir nye stasjoner på Bislett og nederst på Grünerløkka. Forslaget er utredet. Nyeste kostnadsanslag (2014) er på 17,4 milliarder kroner (19 mrd. i dag), men med en usikkerhet på pluss/minus 40 prosent. Høyre vil heller legge ny tunnel langs Ring 2, med nye stasjoner på Bislett, Ullevål, Sagene og øvre Grünerløkka. De ønsker at forslaget skal utredes og deretter vedtas hvis det er gjennomførbart. Det finnes ikke et kostnadsanslag for en slik løsning ennå. Tunnelen vil bli lenger. Samtidig kan den i større grad legges i fast fjell, som ofte er rimeligere.

Fredag fikk han støtte fra statsminister Erna Solberg, som hadde lagt turen til Sagene. Det er blant stedene som vil få T-bane med de borgerliges forslag. Selv om T-banen har 101 stasjoner, er dekningen i indre by relativt begrenset.

– Jeg syns det er litt rart at de ikke vil bygge den slik at flest mulig får reise. Jeg mener dette forslaget er fremtidsrettet, og vi får et T-banenett som dekker hele byen. Det blir enklere for folk å bruke banen, sier statsministeren.

Oslo Høyre

Staten betaler minst halvparten

Gjennom Nasjonal transportplan og Oslopakke 3, altså den lokale bompengeavtalen i Oslo og Akershus, er staten forpliktet til å ta minst halve regningen for den tunnelen.

I andre prosjekter som ligger inne i Oslo pakke 3, primært det enorme E18-prosjektet i Asker og Bærum, har staten hatt krav om hvilke løsninger som skal velges.

Men regjeringen kommer ikke til å kreve at en alternativ tunneltrasé for T-banen utredes når Oslopakke 3 skal reforhandles senere i høst, understreket statsministeren. Dette er et lokalt spørsmål.

– Hvorfor ikke?

– Det er viktig for oss at vi har et felles samarbeid i den planen. Derfor er det viktig å stemme for Oslo-politikere som vil dette. Det er der det avgjøres, sier Solberg.

Lokalpolitikeren Solberg, altså Eirik Lae, mener saken er svært viktig.

– Vi må unngå å gjøre en hundreårstabbe, sier han.

– Når du bygger nytt må du sørge for å få flere stasjoner. Vi vil ha en på Sagene, en på Grünerløkka som også dekker Torshov og en ved Ullevål sykehus, i tillegg til Bislett. Da vil mange får et bedre kollektivtilbud.

Bakgrunnen for striden

Den nye T-banetunnelen i Oslo har vært planlagt i en årrekke. Antall reisende med T-banen har økt kraftig i senere år, kapasiteten vil ifølge prognoser bli sprengt i rushtiden, men dagens sentrumstunnel er en flaskehals. Det er ikke plass til flere avganger gjennom den.

Byrådet har hele veien vist til at forslaget som ble vedtatt, er løsningen Ruter anbefaler. De har ved flere anledninger referert til det alternative forslaget som noe Høyre har tegnet på en serviett.

Den valgte løsningen vil gi størst nytte for flest, er hovedargumentet til de rødgrønne. Den vil gi dobling i kapasitet på alle linjer, og den tar reisende dit flest skal, altså til sentrum. Men den vil ikke gi flere avganger til de to mest brukte sentrumsstasjonene – Jernbanetorget og Nationaltheatret – bare økt kapasitet til Stortinget, Tøyen og Majorstuen.

Også Høyres løsning vil gi en dobling i antall mulige avganger på alle linjer. Men bare halvparten av dem vil kunne kjøres til sentrum, mens den andre halvparten vil gå i en helt ny trasé. Hovedargumentet for en slik løsning er at det vil gi T-bane til nye områder av byen. Selv om T-banen har 101 stasjoner, er dekningen i indre by relativt begrenset i dag.

Vil ny utredning gi forsinkelser? Ja, mener byrådet. Nei, i praksis ikke, mener de borgerlige.