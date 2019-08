Samferdselsbyrådet i Oslo sier nei til regjeringens bomløsning. Vil heller øke bomtakstene ytterligere.

Bompengeløsningen, som forelå sent fredag kveld etter langvarig intern strid mellom regjeringspartiene, innebærer:

Mer penger til store kollektivprosjekter i byene.

Kutt i bompenger utenfor byområdene.

Mindre bompengeandel i prosjekter som E8 Ramsfjorden, E6 Hålogalandsbroen og E18 Arendal-Tvedestrand.

Høyere statlig andel til store kollektivprosjekter i byene, opp fra 50 til 66 prosent.

Utredning av hvordan det er mulig å bygge Nord-Norgebanen.

Byrådet tolker denne som et tilbud om større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene. Det slår hun fast at ikke er en aktuell løsning for MDGs i Oslo. MDG sitter i byråd sammen med Arbeiderpartiet og SV.

Hun sier at hun i stedet vil øke bompengene for å kutte i kollektivprisene.

– Bompengene bør vesentlig opp i neste periode for å få ned biltrafikken og få finansiert store kollektivprosjektene som ikke er finansiert i dag, sier Berg til Dagbladet.

- Vi ønsker å kutte kollektivprisene med 20 prosent neste periode. Det er bra miljøpolitikk som kommer alle til gode, spesielt de med lav inntekt. Det vil innebære at en enkeltbillett vil koste 29 mot dagens 36 kroner og et månedskort kan gå ned til 600 kroner. Ruter har beregnet at dette vil koste Oslo og Akershus rundt 700 millioner kroner, sier hun.