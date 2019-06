«Levende sommergater» blir en av de store satsingene til MDG hvis de får fornyet tillit etter valget, skriver Dagbladet.

De vil gi Oslo-innbyggere som ønsker det, muligheten til å stenge gaten sin for en periode.

– Et flertall av Oslos befolkning sier at de ønsker seg flere bilfrie gater. For neste periode ønsker vi å få på plass et konsept med midlertidig stenging av gater for biltrafikk. Innbyggerne kan selv ta initiativ hvis de ønsker at gaten deres en periode skal være noe annet enn bare en bilvei, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen, til avisen.

Da Arbeiderpartiet, SV og MDG tok over makten i Oslo, for snart fire år siden, sa de: «Vi vil gjøre sentrum bilfritt innenfor Ring 1». Løftet er moderert siden den gang.

Likevel er det kommet flere sykkelveier og mindre parkeringsplasser i Oslo etter maktskiftet. I desember 2018 ble de siste private parkeringsplassene på kommunal grunn fjernet.

Noen prosjekter har imidlertidig ikke vært vellykket. I 2017 plasserte de to utekontorer i Oslo sentrum. Det ene kontoret ble i stedet ly for geiter.

Inspirasjon fra Belgia

Hanna Marcussen sier til avisen at forslaget er basert på et konsept fra byen Gent i Belgia, og at det der har vært en suksess.

- Ordningen skal fungere slik at innbyggere kan søke om å få stenge gata for biltrafikk i en periode, så vil kommunen bistå med gatemøbler, lekeapparater og beplantning slik nabolaget selv ønsker det, forklarer Marcussen.

I utgangspunktet skal gatene stenges midlertidig, men for noen av gatene kan stengingen bli permanent.

– Å skape flere gågater og bilfrie gater er en del av den langsiktige byutviklingen med å skape byer basert på menneskers premisser, ikke bilens, sier byråden til Dagbladet.

50 sommergater på sikt

Byråden sier til avisen at det er få som ønsker mer tilrettelegging for bilkjøring i byen. Det folk ønsker seg er flere sykkelveier og lekeapparater. Men hun sier også at det er viktig at det er tilrettelagt for alle som bor der. Noen trenger bilen sin, og det må det tas hensyn til, sier Marcussen.

– Det er vanskelig å spå hvor mange som ønsker bilfrie gater i nærområdet sitt, men jeg tror det er potensial for minst 50 sommergater på sikt. Erfaringen fra Belgia er at det er flere og flere som ønsker å prøve, sier byråden til Dagbladet.

