Det var like etter klokken 15 at politiet fikk melding om lekkasje i en tank med saltsyre på industriområdet Sjursøya i Oslo.

Politiet skriver i en twittermelding klokken 16.20 at lekkasjen på Sjursøya er stanset. Saltsyren skal ikke ha lekket ut i sjøen.

2 personer kjøres OKL for ytterligere behandling, har innåndet gass som har utviklet seg fra saltsyren. Lekkasjen er stanset og det har ikke lekket ut i sjøen. Det jobbes fortsatt med evakuering og kartlegging om det er flere personer som har blitt eksponert. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 2, 2019

Politiet vurderte en periode å sperre E18 Mosseveien forbi stedet.

– Så langt har vi fått melding om at to personer kan ha vært i kontakt med syren, men skadeomfanget er ukjent, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til TV 2.

De to personene kjøres nå til legevakten for ytterligere behandling. De har ifølge politiet innåndet gass som har utviklet seg fra saltsyren.

– Det er saltsyre som har lekket ut, og arbeiderne på stedet er blitt bedt om å evakuere seg i sikkerhet, sier Gulbrandsen.

I 17.30-tiden opplyser politiet at de har kontroll på alle arbeidere, og at det ikke er flere som trenger legetilsyn. Det vil jobbes videre med å tømme tanken, men området som ble sperret av er nå åpnet for trafikk.

Tank på flere hundre liter

Informasjonssjef og vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat Lars Magne Hovtun sa i 16-tiden at dreide seg om en lekkasje fra en tank på flere hundre liter.

Hovtun påpeker at de farlige områdene er sperret av og sier at det ikke er noen stor fare for publikum.

– Vi jobber fortsatt på stedet, men det er ingen dramatikk i dette, sier han.

Innånding av saltsyredamp kan føre til lungebetennelse, og til slutt blir lungeblærene angrepet, slik at blod trenger inn i lungehulrommene. Saltsyre som kommer på huden, trenger inn gjennom hudporene og gir røde flekker, blærer og brennende smerter, ifølge Store norske leksikon.

Sjursøya er en del av Oslo havn og tar blant annet imot produkttankskip.