– En tåre trillet da jeg kom inn i hallen

Greni hadde ikke sett et skateboard – som eneste land i verden hadde Norge fra 1978 til -89 lovforbud mot å selge og bruke slikt – før mormor tok ham med på filmen Tilbake til fremtiden i 1986. Der var det skateboard. 12 år gamle Greni var hektet.

Under et besøk hos tante i København så han et brett i en butikk.

Ble venn med skumle punkere

Dermed var han i gang. På en ramp bak Frognerparken hvor en gjeng punkere først virket skumle, men raskt ble gode venner. Senere på selvbygde ramper i skogen, i P-hus og andre steder hvor det var mulig å rulle på brett. Alltid med øyne i nakken, på utkikk etter politi, vektere og overvåkingskameraer.

I 1991 ble han europamester i skating og skulle reise over til USA og bli proff.

– Et vondt kne som ble feiloperert satte punktum for den drømmen, sier Greni, som året etter startet bandet Bigbang og satset på musikken. Brettet ble lagt på hyllen.

Tittet inn i skatehallen ...

Så, mer enn 20 år senere, begynte et spesielt bygg å ta form ved Voldsløkka.

– Jeg kjørte ofte forbi, men det tok en stund før jeg oppfattet at det var en skatehall. Jeg hadde meldt meg ut for mange år siden og hadde ikke noe med miljøet å gjøre, sier Greni, som en dag stoppet og tittet inn.

– Da kom en gammel kompis og inviterte meg inn. Jeg vegret meg, var liksom ferdig med brett, men ble med. Da jeg så hva de hadde fått til der og husket hvordan vi drev og snekret hemmelige ramper, kom det faktisk en tåre. Det er et fantastisk anlegg, med doer som virker! Utrolig rørende, sier Greni, som siden har vært en flittig gjest i hallen. Og nå tåler kneet påkjenning så godt at han vant sølv i årets NM.

– Ingen savner å bli jaget

– Det er et fantastisk miljø blant skateboarderne. Vi kan drive på, på tvers av alder og nivå. Det er et fritt, kreativt og veldig levende miljø. Alle lærer av alle, det er ingen trener som skriker, bare kamerater som jubler.

– Det har ikke endret seg etter at gjengen med outsidere er blitt tatt inn i den kommunale varmen?

– Jeg opplever at miljøet og kulturen er det samme. En skater er en skater. Og ingen er vel blitt dårligere av at forholdene er blitt bedre og doen virker.