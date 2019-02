Politiet meldte i 14-tiden søndag at en istapp har falt ned i frontruten på en parkert bil i Urtegata på Grønland i Oslo.

– Frontruten er knust, og bilen har nok noen bulkskader. Men det var ingen personer til stede i bilen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Istappene som henger fra takene er nå så mange at politiet ikke rekker å registrere alle.

– Vi får så mange meldinger nå at det vurderes som en åpenbar fare at de kan falle ned på personer. Vi vil høyst anmode folk som går på fortauet, om å kikker opp på fasader før de går forbi og prøve å unngå de verste stedene. Det er ille mange steder.

– Bør folk droppe fortauet?

– Nei, de bør heller følge med der de går. Det er farlig å gå ute i gaten også.

Og ansvaret hviler på eierne.

– Jeg vil understreke at det er gårdeieren som har ansvar for at det ikke oppstår. Hvordan de organiserer dette, må de finne ut selv. De bør ikke belage seg på at politiet og brannvesenet ordner opp, sier Pedersen.