Byrådet har foreslått å justere modellen som fordeler penger mellom skolene i Oslo. Blant annet skal omfanget av barnevernstiltak i inntaksområdet til skolen ha noe å si, mens flytting ut og inn (mobilitet) skal vekk som kriterium.

Grovt sett kan man si at skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand vil komme bedre ut, mens skoler i Oslo vest, nordvest og indre by vil tape på endringene som nå foreslås.

De største utslagene for enkeltskoler er på 2–3 millioner kroner. Byrådet har vært opptatt av at endringene skal tre i kraft allerede fra 1. januar.

Aldri vedtatt – kun tatt til orientering

– Det som har skjedd, er at bystyret har behandlet byrådets forslag til endringer i ressursfordelingsmodellen mellom skolene, men det ser ut til at byrådspartiene har glemt å fremme byrådets konkrete forslag til endringer, sier Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i bystyret.

Han mener det rett og slett betyr at det ikke er vedtatt noen endringer i modellen.

Lae Solberg viser til at bystyret ved tidligere anledninger har vedtatt de ulike elementene i modellen punkt for punkt. Ifølge Høyre-politikeren er det da slik at byrådspartiene skulle ha fremmet de syv konkrete endringene i syv punkter og stemt over disse. I stedet ble saken «bare» tatt til orientering.

– Resultatet av dette er at det ikke er vedtatt noen endringer i ressursfordelingsmodellen i Oslo-skolen, sier Lae Solberg.

Oversikten over er laget med bakgrunn i tall fra 2016. Tallene er beregnet av byrådsavdelingen. I faktaboksen under kan du lese mer om de foreslåtte endringene i modellen.

Fakta: Ny fordeling mellom grunnskoler i Oslo I 2017 ble ca. 4,45 milliarder kroner fordelt til skolene i det som kalles «utdanningsrelatert ramme». Kostnader til for eksempel skolebygg er holdt utenfor. 90 prosent av dette fordeles gjennom en såkalt ressursfordelingsmodell, mens 10 prosent går til spesialskoler, alfa- og mottaksgrupper og satsinger som flere lærere på 1.–4. trinn. Modellen er justert flere ganger og nå foreslår byrådet ytterligere endringer. Hovedprinsippene ligger fast og består av en fast elevpris og et basisbeløp, men byrådet vil ta grep innenfor den sosiodemografiske delen. Totalt foreslås det å flytte på ca. 46 millioner kroner. Byrådet foreslår endringer de mener samsvarer bedre med skolenes reelle ressursbehov, og som gjør at en større del av skolenes rammer blir tildelt ut fra levekårsvariabler. I den sosiodemografiske modellen vil følgende elementer telle: Foreldrenes utdanningsnivå (er også med i dagens modell)

Foreldrenes inntektsnivå (er også med i dagens modell)

Omfanget av barnevernstiltak i skolens inntaksområde (ny) I dagens modell inngår antall elever på skolen som et selvstendig kriterium. Det vil si at 10 pst. av potten fordeles likt mellom skolene ut fra antall elever, ikke basert på levekårsutfordringer. Byrådet vil endre dette og i tillegg fjerne mobilitet - altså elever som slutter/begynner på skolen - som eget kriterium. Det er derfor skoler i indre by vil tape penger på den siste omleggingen. Skolene som taper på at gjennomtrekk ikke lenger skal telle kompenseres med 250.000 kroner som skal dekke administrative utgifter. For å gi skolene som taper mest mulighet til å tilpasse seg, foreslås en overgangsordning slik at ingen får et kutt på mer enn 5 prosent det første året endringene virker. Her kan du lese hele byrådssaken.

Må utsette omlegging

Ordfører Marianne Borgen (SV) ble rett før jul gjort oppmerksom på bystyreblemmen av Frps gruppeleder og veteran, Carl I. Hagen.

– Det var en voteringsfeil som først ble gjort i komité. Saken ble tatt til orientering i stedet for vedtatt, slik at forslagene aldri ble tatt opp til votering, opplyser politisk rådgiver for ordføreren, Lena Jensen.

Det er rett før jul kommet inn et privat forslag fra byrådspartiene for å rette opp i tabben, men finansieringsomleggingen må utsettes, bekrefter byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

– Ved en inkurie under behandling av saken i bystyret 20. desember ble det ikke votert over byrådets forslag. Det betyr at ordningen ikke kan tre i kraft fra 1. januar. Vi avventer iverksetting av ny modell inntil bystyret har fattet vedtatt i januar, forklarer kommunikasjonsrådgiver for den ferske skolebyråden, Inga Marte Thorkildsen (SV), Karin Steenstrup til Aftenposten.

Hun opplyser at skolenes driftsstyrer nå har fått beskjed om å avvente å vedta skolenes budsjetter for 2018 inntil bystyret har fattet vedtak i saken.

– Kan bli utsatt til februar/mars

Høyre er svært glade for utsettelsen. De foreslo å utsette saken både for å få utredet en nedre grense for hvor mye, eller lite, det er forsvarlig å drive skole for. I tillegg ønsket opposisjonen å avvente lærernormen Stortinget har vedtatt.

– Det er et lykketreff for de skolene som lå an til å bli negativt berørt av dette midt i skoleåret at byrådspartiene har rotet det til for seg.

Ifølge Lae Solberg er det urealistisk med en hastebehandling i romjulen.

– Når saken vil bli behandlet på nytt er ikke godt å si. Det kan bli i slutten av januar eller i februar eller mars.