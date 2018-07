Det første regnet har kommet til Oslo, farevarsel er sendt ut

Etter flere knusktørre uker med tropevarme og stekende sol, ble himmelen mørkere og skyene mer truende utover lørdag formiddag mange steder østafjells.

Lørdag morgen skinte solen, og da måtte meteorolog Kristen Gislefoss gjøre noe som ikke er hverdagskost, selv for ham: Skuffe Oslo-folk fordi regnet Lørdag morgen, som var meldt fredag, ikke var kommet.

Fredag kan bli årets varmeste dag. Så kan det bli en helg med regn, skred og oversvømmelser.

– Det kommer, det kommer, sa Gislefoss lørdag formiddag, og utdypet:

– Det kommer kraftige regn- og tordenbyger i løpet av det kommende døgnet. Men det er komplisert å beregne eksakt hvor mye regn som kommer, eksakt når og hvor.

Ifølge yr.no kommer det mer nedbør mellom klokken 21 og 23 lørdag. Utover natten kan det komme litt til. Til gjengjeld blir det fint vær søndag med mye sol og makstemperatur på 25 grader.

Morten Uglum

Det har bidratt til at værvarselet for Oslo ofte endrer. I dag tidlig viste varslet noe regn i 13–14-tiden. Senere forsvaret regnet fra varselet. Men i 13-tiden kom de første bygene i Oslo. Blant annet regnet det på Alnabru og rett etter klokken 13.00 kom det også et kraftig skyll over sentrum. Men bare fem minutter senere var solen tilbake.

I store deler av Sør-Norge kan det falle 15–30 millimeter nedbør i løpet av en time, 20- 40 millimeter i løpet av tre timer, og 30- 60 millimeter i løpet av et døgn.

– Som en konsekvens har vi sendt ut et farevarsel om styrtregn, forteller Gislefoss.

I det står det blant annet:

«Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke-og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Vurder behov for forebyggende tiltak.»

Morten Uglum

Farevarselet gjelder Østafjells, og skal være over søndag klokken 12.

– Det er spesielt at nordmenn lengter etter regn, det må jeg si, men nå kommer det altså. I bøtter og spann hos noen, minimalt hos andre. Så jeg vil skuffe noen i dag- og glede andre, humrer Kristen Gislefoss.

Meteorologen advarte tidligere i uken mot kraftig nedbør på kort tid. På grunn av den tørre jorden vil regnet fordampe og dermed ikke trekke inn i jordsmonnet.

Torden og lyn er også på vei. Lørdag formiddag var det allerede i gang i Telemark og Buskerud. Dette bildet viste lynnedslag i løpet av lørdagen frem til klokken 13.15 i dag, ifølge nettsiden lyn.met.no

Vaktleder Atle Rønning ved 110-sentralen i Øst sier til Aftenposten at brannvesenet følger ekstra nøye med på været i helgen.

– Vi frykter selvfølgelig skogbranner som følge av lydnedslag, faren er større når lyn og torden er på gang. Vi har innkalt ekstra mannskap her på sentralen for å kunne besvare alle telefoner og henvendelser om eventuelle hendelser, sier Rønning.

Rønning minner om at det er knusktørt i bakken selv om det har kommet noen dråper regn i dag.