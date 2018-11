Det ble to ytterpunkter i hvordan vår historie kan formidles. For mens seminaret bygget på det tekstbaserte fembindsverket Oslos bys historie, hadde Vålerenga historielag valgt å presentere sin lokale historie bare i bilder.

Oslo bys historie

Seminaret «Oslohistorien på 120 minutter» var et førstegangsforsøk der Bymuseet, Byantikvaren og Byarkivet hadde gått sammen om å lage en inspirerende møteplass for historieinteresserte oslofolk.

Håpet er å gjøre et slikt seminar til en årviss mulighet til å kunne møtes for både å knytte kontakter og lære litt nytt. Dette første seminaret lovet godt; vi gleder oss allerede til det neste og venter spent på hva temaet da vil bli.

Utgangspunktet nå var det imponerende solide bokverket Oslo bys historie, der fem bind ble gjennomgått på 120 minutter av tre av forfatterne. Selvsagt uten dypdykk; her ble det bare tid til hovedlinjene fremført med nostalgiske glimt fra en tilblivelsesprosess for ca. 30 år siden, den gang da seks jevngamle historikere hadde fordelt og skrevet historien seg imellom.

Hvert av de fem bindene hadde i sin tid egne billedredaktører, og tre professorale fremføringer avslørte at tekst og kilder fortsatt var det viktigste, og at bilder kun var noe som skulle illustrere det skrevne.

Vålerengas historie, primært i bilder

Da han presenterte den tykke fotoboken Gatelangs på Vålerenga, fastslo lokalpatrioten Bjørn Arild Gjerdalen utgangspunktet slik: «Det finnes så mange tekstbaserte fremstillinger av Vålerengas historie, så jeg syntes det var på sin plass å la bildene få tale alene.»

Som medlem av et av Oslos aller mest aktive historielag hadde han øst av det store og omfattende lokale billedarkivet, som gjennom mange år var blitt bygget opp på Vålerenga. For Gjerdalen ville skildre lokalhistorien primært med gamle fotografier i en bok der tekstene var satt inn for å understreke bildene.

Han fikk med seg fotograf Reiner Schaufler, også han en vålerengabeboer.

Sammen lette de blant motivene, reparerte og restaurerte bilder og skapte en imponerende fotobok, der teksten kun understreker bildene. Organisert etter gater og med temaer som sport, trikk, skole og selvsagt VIF, la de etter to intense arbeidsår nå frem et praktverk der bildene forteller alt, mye mer enn 1000 ord.