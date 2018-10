Håndteringen av varslersakene mot Thorkildsen er bestemt

Varslingsrådet har erstattet to medlemmer som de anser som inhabile, og har besluttet videre fremgangsmåte i saken, opplyser kommunikasjonsavdelingen ved Oslo rådhus tirsdag.

Oslo rådhus vil ikke uttale seg om når en avgjørelse kan være ventet.

– Behandlingen er en pågående prosess. Det skal sikres en forsvarlig behandling, og samtidig en så rask behandling som mulig, skriver internrevisjonssjef Ellen Cecilie Braathen i e-post til NTB.

Det første varselet kom i begynnelsen av september fra flere ledere i Utdanningsetaten, der det ble varslet om Thorkildsens lederstil. Varslerne beskriver Thorkildsens oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen har selv uttalt at samarbeidsforholdet med etaten har vært vanskelig over lang tid og at hun har savnet «samarbeidsvilje og lagarbeid».

Det andre varselet ble kjent 18. september, og det tredje kom for dagen 26. september.

I slutten av september ble det kjent at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) selv skal håndtere og konkludere i varslersaken mot skolebyråden. Det har vært kritisert av den borgerlige opposisjonen, som har krevd en uavhengig ekstern gransking.