Ikke alle tar fri i julen: – Turistene lurer på hvorfor alt er stengt

– Å jobbe i julen er et avbrekk fra hverdagen. Vi som jobber operativt har mye mindre å gjøre, sier Wictor Furøy og Kent Skibstad. De er på patrulje for Oslo-politiet, men tar seg tid til en prat på det stille Egertorget.

De jobber første juledag mens det er rolig i Oslos gater. I Torggata var det ikke et eneste menneske som var ute da Aftenpostens utsendte undersøkte. Men politibetjentene Furøy og Skibstad måtte på jobb.

– Vanligvis er det fullt opp med arrangementer i byen. Det er det ikke i dag. Alt er rolig, og vi har bare pratet med noen turister. Det blir til og med tid til å gjøre administrativt arbeid i politibilen. Nå var det en som meldte seg syk, så jeg må få satt inn en annen i hans vakt, sier førstebetjent Furøy.

Ifølge en undersøkelse utført av KLP, kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap, var 140.000 nordmenn på jobb selve julekvelden i fjor.

– Tanken om at noe kan skje, er i bakhodet

I Hardanger har Bjørn Lægreid akkurat tatt juleferie når Aftenposten ringer 1. juledag.

– Du må gjerne spørre, men det får gå raskt, sier vakthavende i Eidfjord bilberging. Lægreid ble kjent for mange da han og Tord Paulsen ble portrettert i National Geographic-serien Vinterveiens helter.

Han har vært på vakt hele julen og forteller at det har gått rolig for seg.

– Jeg har stort sett gjort det vanlige: Hjulpet kjerring og unger, forteller Lægreid.

Før jul ble det travelt da to trailere veltet på veien. Siden da har det vært rolig. Likevel blir julekvelden preget av at han alltid må være på vakt om noe skulle skje.

– Man vet jo aldri når man må dra ut, så tanken om at noe kan skje, er i bakhodet, forteller Lægreid, som foreløpig har sluppet å rykke ut under selve julemiddagen.

– De kjøper alt mulig, bare det er norsk flagg på

Blant troll, strikkeplagg og andre souvenirer har Ramona Howglaister mer enn nok å gjøre i turistbutikken vis-à-vis Oslo domkirke. Turistene strømmer inn i en av få butikker som holder åpent i Oslo sentrum 1. juledag formiddag.

– Jeg skal jobbe til kl. 17 i dag, og jeg jobbet på julaften. Jeg får ekstra betalt og synes det er helt ok å jobbe i julen, smiler hun.

– Turistene spør oss hvor alle menneskene er og lurer på hvorfor alt er stengt. Vi har mange turister fra Asia på besøk. De kjøper alt mulig, bare det er norsk flagg på, sier hun.

Fra Oslo domkirke lyder korsang, og høymessen er i full gang. I døren står Åsa Ruud og ønsker folk velkommen. Hun informerer turister om at det ikke er anledning til å fotografere mens gudstjenesten pågår.

– Kirken er et holdepunkt for mange, og domkirken er åpen for alle, sier Ruud. Hun følger årvåkent med på all ferdsel ut og inn og sørger blant annet for at alle som vil kan finne lys å tenne.

– Mange ønsker bare å komme inn, varme seg og sitte inne i kirken i fred og ro, sier Ruud.

Melder storm og spiser julesnop

Mange er opptatt av hva slags vær det blir i juledagene. På Meteorologisk institutt på Blindern er det julekos inne, men både storm, mildvær og fare for underkjølt regn å melde.

Statsmeteorolog Terje Alsvik Wallø forteller at det kan bli en del vind i fjellet og forbigående mildvær i dag og i morgen. På Finse er det storm. Men så roer det seg utover i romjulen.

Meteorologene har det hyggelig på julevakt.

– Vi har juletre, nisser og julestjerner, og så koser vi oss med diverse sjokolade og julesnop.

Kollektivtrafikk i rute og ingen tette rør

I Oslo kommunes vann- og avløpsetat har Carl Fredrik Solberg beredskapsvakt. Han sitter i et julepyntet vaktrom og konstaterer at så langt 1. juledag har de bare registrert en liten vannlekkasje på Østre Aker vei.

– Ellers er det stille, sier Solberg, som sender ut folk hvis det er behov.

– I julen er vi opptatt av at Sporveien skal være en ekstra trivelig arbeidsplass, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien. God mat vanker på dem som må jobbe i jule- og nyttårshelg, og pauserommene er pyntet.

– Vår erfaring er at mange ønsker å jobbe i julehøytiden, slik at trikk og T-bane går som de skal. I Norge har vi mange ulike religiøse høytider. I Sporveien har vi gode tradisjoner for at kolleger stiller opp for hverandre slik at de som ønsker fri en bestemt høytid, får mulighet til det.