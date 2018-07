Det flotte sommerværet har ført til folkevandring til sjøbadet på Sørenga, men det kan gå mot noen rolige dager på et av Oslos mest populære badesteder.

Mandag kveld bestemte kommunen at sjøbadet må stenges, etter at kommuneoverlege Tore Steen frarådet bading. Årsaken er at Bane Nor kan komme til å slippe ut kloakk i Alnaelva, som har sitt utløp like sør for Sørenga, under arbeidet med Follobanen.