Bekrefter salg av USAs tidligere ambassade i Oslo

Eiendomsselskapet Fredensborg AS kontrolleres av eiendomsinvestor og milliardær Ivar Tollefsen.

Salgssummen er ikke bekreftet, men prislappen skal ligge på mellom 450 og 500 millioner kroner, skrev Finansavisen i slutten av november.

Den anerkjente finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen tegnet det triangelformede bygget, som ble et symbol på det sterke og nære forholdet mellom Norge og USA i tiårene etter at ambassaden åpnet i juni 1959.

Takker Byantikvaren for samarbeidet

– Vi er begeistret for at Fredensborg AS blir bygningens nye eier. De setter pris på arven som tidligere ambassade, sier Chargé d’Affaires Jim DeHart.

Han sier salget markerer et nytt kapittel i det 58 år gamle byggets historie.

– Vi vil også takke Byantikvaren i Oslo for samarbeidet om et utkast til vernevedtak som både bevarer bygningens sentrale elementer samt gir Fredensborg anledning til å forme det til bruk i det 21. århundre, sier DeHart.

Har stått tom siden i vår

Ivar Tollefsen er i ferd med å bli Skandinavias største eiendomsbaron. Ifølge Dagens Næringsliv kontrollerer han nærmere 30.000 utleieleiligheter til en verdi av 55 milliarder kroner i Norge, Sverige og Danmark. 4.500 av leilighetene er i Norge.

Bygningen i Henrik Ibsens gate like ved Slottet i Oslo har stått tom etter at den amerikanske ambassaden flyttet til Huseby, vest i Oslo, i vår.

Amerikanerne har flyttet til Huseby: Se bildene av USAs nye ambassade på Huseby!

NTB / NTB scanpix

Den gamle ambassadebygningen har preget bybildet siden 1959 og er nå under fredning. Riksantikvaren har beskrevet bygningen som en av Norges arkitektoniske perler.