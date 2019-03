Et tilfelle av meslinger er påvist i Oslo

Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine.

​​​​​​​​​​​​Vaksinen inneholder levende, men svekkede virus av de tre sykdommene.

Virusene stimulerer kroppen til å danne viktige immunforsvarsceller, som kan «huske» virusene som kroppen ble smittet av.

Neste gang kroppen blir utsatt for slike virus, vil immunforsvaret reagere raskt og kraftig, og forhindre at du blir syk.

To doser blir gitt i barnevaksinasjonsprogrammet: Første dose vanligvis ved 15 måneders alder.

Over 95 prosent av dem som vaksineres får da beskyttelse i mange år, muligens livet ut.

En ny dose blir gitt i 12-årsalder for å sikre at de siste fem prosent får beskyttelse, og for å sikre langtidsbeskyttelse.

Dersom du skal på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å fremskynde MMR-vaksinasjon av barnet ditt.

Kilde: Folkehelseinstituttet