Onsdag formiddag er det mørkt og grått i Oslo, med både regn og torden om hverandre.

Men dersom du hadde håpet på en rask u-sving og sol til helgen, må dessverre Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt på Blindern skuffe deg:

– Torsdag kommer det et nytt nedbørsområde fra sør. Da blir det et mer jevnt skydekke enn de dramatiske skyene på onsdag, med jevn nedbør. Men det tar litt tid før dette når Oslo, sier Granan.

Det betyr at det blir fine forhold og litt sol på morgenen, før det skyer over på formiddagen. Temperaturen vil holde seg rundt 15 grader på dagtid. Men hva legger statsmeteorologen i «jevn nedbør»?

– Det blir nok ikke kraftig regn, men en slags mellomting. Ikke voldsomme mengder, men noen millimeter blir det helt klart.

– Det er fristende å reklamere for Nord-Norge

Til helgen er det ifølge statsmeteorologen mer ustabilt vær i vente.

– Det vil si at det blir en blanding av regnbyger, men perioder med sol innimellom. For å være helt ærlig, tror jeg at det ustabile været vil dominere, forteller Granan.

Det blir altså ikke «pottetett skydekke», som statsmeteorologen kaller det, men på grunn av en nordvestlig vind vil regnbygene prege helgen i hovedstaden.

– Det er fristende å reklamere for Nord-Norge – det ser mye finere ut der. Men allværsjakke er nok et godt tips til helgen, slik at man er forberedt på alle muligheter, sier Granan og legger til:

– Solkremen bør nok ikke pakkes øverst i sekken, for å si det sånn.

Regnet avgjør hvor vi drar

En som ikke er spesielt lei seg for at regnet kommer, er Kathrine Daniloff, kommunikasjonssjef ved Teknisk Museum. Museet ser klare økninger i besøkstallene sine hver gang regnet faller.

– Dørene hos oss er veldig åpne når det regner, selv om jeg mener at man bør komme også når det ikke regner. Når det ikke er så lett å finne på noe ute, kan for eksempel barna bevege seg inne – mens de lærer, forteller Daniloff.

På en annen side er det mange uteaktiviteter som mister kunder når solen forsvinner. I Oslo Klatrepark er det naturlig nok langt flere besøkende dersom solen skinner.

– Siden vi holder på ute, er det veldig begrenset hvor mange som kommer når det regner. Det vil nok komme litt færre hvis det regner til helgen, forteller parkleder Jacob Hofgaard.