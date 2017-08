Brann i gassflaske på Skøyen - nærområdet er evakuert

En acetylenflaske sto i brann i Hoffsveien, som går fra Skøyen til Smestad i Oslo.

Ved 9.45-tiden melder politiet at situasjonen er under kontroll, men at området rundt fortsatt er sperret av.

– Det er ikke veldig dramatisk, men man får ikke stengt av flasken helt, sa Morten Grimstad ved 110-sentralen til brannvesenet i Oslo til Ftenposten.

Han fortalte at skarpskyttere fra politiet skulle skyte hull på flasken, for å avlaste trykket. Dette skulle forhindre at flasken gikk i luften.

Det ble etablert en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt gassflasken. De som er i området ble evakuert.

– Det er etablert inntil det skytes hull på flasken. Det er for å være på den sikre siden, inntil den er uskadeliggjort, opplyste Grimstad.

Han kjenner ikke til hvor mange som ble evakuert. Gassflasken ble brukt til sveising.

Politiet ba folk i nærliggende bygg til å trekke til rom som ikke vendte ut mot byggeplassen der det brant.