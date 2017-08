Branner på Geitholmen og Furuset i Oslo

Oslo-politiet meldte om brannen på Furuset i 16.15-tiden og brannen på Geitholmen rundt ti minutter senere. Klokken 16:45 brenner det fortsatt begge steder.

Det er kraftig røykutvikling fra brannen på Furuset, opplyser politiet. Ifølge Oslo brann- og redningsetat er det en eldre lagerbygning som brenner. Etaten er på stedet med åtte brannbiler.

– Her er det full fyr, men det skal ikke ha vært folk tilstede. Det er et par andre brakker som ligger tett intill som vi vil forhindre spredning til, sier operasjonsleder Åste Tanem i Oslo politidistrikt.

Klokken 16:50 opplyser redningsetatene at brannen er under kontroll med tanke på spredningsfare, men brannvesenet har ikke sendt inn røykdykkere på grunn av fare for ras og eksplosjoner fra gassflasker.

Andreas J. Riiser

Et vitne opplyser til Aftenposten at også røyken fra brannen på Geitholmen, som ifølge politiet er i en ubebodd hytte, er kraftig og synlig på lang avstand.

– Naboer på stedet bekreftet at det ikke er folk i hytta. Politibåt og brannvesenet jobber med slukking, sier Tanem.

Det er ikke meldt om personskader i noen av hendelsene.

Saken oppdateres.