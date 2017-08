Festivalene lever godt i symbiose med hverandre. At tilbudet er stort, viser bare at Oslo er en mangfoldig by. Folk er heldige som kan velge og vrake i tilbud, mener sjefene for henholdsvis Melafestivalen, Findings Festival og Sommerøya. Så hvilken festival passer for deg?

– Oslo er utenkelig uten Mela!

– Mela er bare 17 år, men jeg har hørt fra flere hold, blant annet Aftenposten, at Oslo er utenkelig uten Mela, sier festivalgeneral Khalid Salimi.

– At det skjer så mye denne helgen, viser bare hvor mangfoldig Oslo er blitt, sier han og mener det er flott at publikum kan velge og vrake i festivaltilbud.

Salimi har tidligere år besøkt både Oslo Kammermusikkfestival og Oslo Jazzfestival, som også foregår i helgen.

Katrine Nordli

Mira Craig og Timbuktu på plakaten

Khalid Salimi mener publikum har ekstra mye å glede seg til i årets Melafestival. Spesielt trekker han frem legenden Mory Kanté på hovedscenen fredag kveld. Mira Craig kommer med ny musikk, og Skandinavias største rapper, Timbuktu, leverer sin ene eksklusive Oslo-konsert på Mela i år.

– Vi ser at somalisk kultur begynner å bli et synlig element i hovedstaden, og det reflekteres i Melafestivalen med Dur-Dur Band Int’l – et revivalband i eksil i London, sier Khalid Salimi.

Melafestivalen ønsker også å rette fokus mot norske verdier og sommerens debatt rundt dette. På søndag blir samtale mellom Raymond Johansen, Abid Raja og Lan Marie Nguyen Berg rundt påstanden om «Oslo som en delt by» og hvilken rolle kultur kan spille i å styrke fellesskapet.

Sommerøya: – Håndlagd og nedpå

– Vi prøver å skape festivalatmosfære som ikke lukter for mye byfestival, men er håndlagd og nedpå, sier festivalsjef Anton Solberg på Sommerøya, klubbfestivalen som går inn i sitt 8. år.

– Vi booker de mest aktuelle club-musikerne nasjonalt og internasjonalt. De fleste artistene på plakaten er ute med studioalbum. I tillegg til høyaktuelle artister, har vi et kunstprogram og et fagprogram hvor det foregår mye kunnskapsformidling, sier festivalsjefen.

– Er det for mange festivaler i Oslo samtidig?

– Jeg synes at vi er heldige som opplever at det skjer så mye bra, men skulle ønske vi kunne hatt alt på en plass. Tenk å få road music, clubmusikk, pop og rock på én og samme festival! Som gammel Roskilde-gjenger synes jeg det å oppdage noe nytt og spennende er en del av den originale festivalopplevelsen. Nå er festivalbegrepet utvannet. Det har gått inflasjon i det. Du kan sette opp en pølsebod og si det er festival!

– Får du selv gått på andre festivaler enn din egen?

– Jeg rekker det ikke, dessverre, men var på Mela i fjor. Fordi jeg jobber litt i Konserthuset, får jeg med meg mye klassisk musikk.

– Hva er festivalsjefens beste tips for Sommerøya på Salt?

– Publikum bør komme tidlig for å få med seg kunsten og musikken. Av artister anbefaler jeg + plattform fra Bergen. De er nyskapende og har en egen sound som jeg tror vil utfordre publikum på en god måte.

Anton Solberg trekker også frem tyske Stephan Bodzin. Han byr på luftig sound med Moog-synther og egenprodusert mikser, ifølge festivalsjefen.

Ingar Storfjell

– Et sted å danse og feste med venner

– Vi kan alle leve i symbiose samme helg, til tross for alt som hender, sier en av gründerne, Martin Nielsen, i Findings-festivalen

Han tror ingen av festivalene eller eventene tar publikum fra hverandre.

– De som liker jazz, går på Oslo Jazzfestival. Findings har en helt annen målgruppe. Kapasitetsmessig har Findings plass til 20 000 på området samtidig, sier han. Til sammenligning har Øyafestivalen en kapasitet på 18.500 i Tøyenparken.

Nielsen sier Findings er et «gledesevent».

– Et sted å danse og feste med venner til den mest populære musikken.

Tid til å gå på noen av de andre festivalene i helgen har han ikke.

– Nei, jeg har fullt opp å gjøre her, sier Martin Nielsen, som gjerne skryter av å mønstre de aller største navnene som Karpe Diem, Tiësto, Alan Walker, DJ Snake på Bislett i helgen.

Han synes helgens festival-boom er en perfekt miks, og at de forskjellige festivalene utfyller hverandre.

Kyrre Lien, NTB scanpix

Melafestivalen:

Hva: Multikulturell gratisfestival for forskjellige kunst og kulturuttrykk, arrangert første gang i 2001.

Hvor: På Rådhusplassen

Når: Fredag 18. til søndag 20. august.

Artister: Blant høydepunktene er rapperen Timbuktu, legenden Mory Kanté, (Yéké yéké!) med vestafrikansk kora-pop, diskofisert somalifunk med Dur-Dur Band Int’l – et revivalband i eksil i London, den pakistanske popdronningen Naseebo Lal og vår egen popstjerne Mira Craig.

Passer for: Alle som vil oppleve kulturuttrykk og musikk fra hele verden.

Mela er sanskrit, og betyr «når man møtes» eller «å møtes». For fullt program, se mela.no

Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Findings Festival:

Hva: Festival med elektronisk dansemusikk.

Hvor: Bislett Stadion

Når: Fredag 18. og lørdag 19. august

Artister: Karpe Diem, Tiësto, Alan Walker, DJ Snake, Julie Bergan, Ina Wroldsen, pluss mange flere.

Passer for: Deg som vil oppleve en real dansefest med noen av verdens aller største DJs og EDM-stjerner.

Foto by Natascha Romboy (c) 2012

Sommerøya:

Hva: Utendørsfestival for undergrunns klubbmusikk

Hvor: SALT, Festningsallmenningen mellom Operaen og Vippetangen.

Når: Fredag 18. og lørdag 19. august

Artister: Stephan Bodzin, +plattform, Finnebassen of Norway, Art Alfi og mange flere.

Passer for: Deg som vil oppleve norske og internasjonale house-, techno- og elektronikaartister ved siden av gatekunst, filmvisninger, utstillinger, foredrag, debatter og lyttesessions.