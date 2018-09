Etter 21 år på Karl Johan blir TGI Friday's stengt for godt

Etter 21 år på Karl Johans gate stenger TGI Friday's dørene for godt.

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Kenneth Tjønndal Pettersen i Umoe Resturants, som driver TGI Friday's i Norge og Sverige.

– Grunnen er at den ikke er lønnsom lenger. Den har dessverre ikke hatt den utviklingen som vi ønsket og håpet på, sier han til Aftenposten.

Restauranten har tidligere fått flere varsler av Mattilsynet, og ble i fjor sommer stengt på dagen. Mattilsynet mente maten kunne være helsefarlig.

Dette var ikke grunnen denne gangen, sier Pettersen.

– Nei, det er ikke en faktor her. Restauranten har hatt en svak utvikling over lengre tid og vi har tapt mye penger der. Da må man dessverre ta det skritt å stenge restauranten. Det er en tung beslutning å ta, den har betydd mye for mange og har skapt amerikansk stemning på Karl Johan i 21 år.

77 ansattes jobb i fare

Restauranten har ikke vært åpen denne uken, og i går ble de ansatte innkalt til allmøte.

– Det er en trist melding å gi, og det er en trist melding å få, så det ble et møte preget av mye følelser. De ansatte har vært orientert om at utviklingen ikke har vært som ønsket tidligere.

Det jobbet 77 ansatte ved restauranten. De skal nå inn til drøftelsessamtale.

– De kan søke om jobb i andre av våre restauranter. Jeg ønsker ikke å spekulere om utfallet av disse samtalene. Det som er vår viktigste prioritet nå, er å følge opp de ansatte tett i henhold til de forpliktelser vi har som arbeidsgiver.

Pettersen sier det er for tidlig å si hva som kommer til å skje med lokalet.