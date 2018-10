28-åringen er siktet for drapsforsøk i forbindelse med en skyteepisode i Oslo i august.

Om kvelden søndag 19. august ble en bil beskutt på Østre Aker vei ved Haugenstua. Skuddene skal ha vært avfyrt fra en annen bil. Ingen personer ble fysisk skadet.

Mannen ble siktet for skytingen som etterforskes som drapsforsøk ved Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

28-åringen ble etterlyst både nasjonalt og internasjonalt fem dager etter skyteepisoden. Han ble også etterlyst i mediene med navn og bilde.

Onsdag meldte han seg for politiet som vil begjære lukkede dører under fengslingsmøtet.

Ifølge VG skal årsaken til konflikten være en krangel et par timer tidligere samme dag, utenfor et spisested i Oslo. Ingen av partene hadde da våpen med seg, men voldsutøvelse og høylytt krangel skal ha ført til at det ble løsnet skudd.