I forrige uke fortalte Aftenposten at toppledere i Oslo-skolens administrasjon har sendt et varsel om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Tirsdag kveld ble det kjent at ledelsen i Utdanningsetaten har sendt nytt varsel mot byråden. Dette kom timer etter at byrådsleder Raymond Johansen sendte ut en pressemelding der Johansen sa at han selv skal håndtere det første varselet mot byråd Thorkildsen.