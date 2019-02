Byrådet og Ruter vil ha ny T-banetunnel gjennom sentrumskjernen i Oslo. For to uker siden la Høyre frem et forslag om å heller utrede tunnel langs Ring 2. Det vekket svært kraftige reaksjoner i de rødgrønne byrådspartiene.

Byrådet ba Ruter gjøre en faglig vurdering av forslaget. I svarbrevet kritiseres Høyres forslag for å ikke løse det egentlige problemet: Økt kapasitet inn til sentrum.