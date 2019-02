Øyenvitner til knivangrepet skal ha sett så mange som fem mulige gjerningspersoner. Politiet er usikre på hvor mange som er involvert i angrepet. De har pågrepet to personer, den ene er 19 år.

– Begge er godt kjent i politiets registre fra før, sier Tore Barstad, innsatsleder i Oslo politidistrikt.

To andre løp fra stedet. Det kan ha vært flere personer i gatestubben da knivstikkingen skjedde.

– Mannen som er knivstukket, ligger på operasjonsbordet og kjemper for livet. Alle som kan ha opplysninger om det som skjedde i Motzfeldts gate bes ta kontakt med politiet, sier innsatsleder Tore Barstad.

Han bekrefter at tilstanden til mannen er alvorlig og tenderer mot å være kritisk.

– Vi vet foreløpig ingenting om forløpet eller mulige konflikter, sier Barstad.

– Alle opplysninger er superviktige for oss nå, og alle som var i Grønlandsleiret eller Motzfeldts gate rundt klokken syv da angrepet skjedde, bes kontakte oss.

Hans O. Torgersen

Politiet kom til stedet med flere patruljer etter at melding om knivstikkingen kom til politiet klokken 19.03. Rett før klokken 20.00 opplyser politiet at en hundepatrulje har pågrepet to personer ikke langt fra åstedet.

– Ifølge vitner vi har snakket med var det minst to som knivstakk offeret, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt.

Politiet sperret av åstedet og gjennomførte avhør av vitner på stedet.

En person som passerte åstedet like etter knivstikkingen, opplyser til Aftenpostens reporter på stedet at det lå ung mann på fortauet.

– Da vi kom forbi så vi en person som lå ned på fortauet og det var fullt av folk rundt ham og hjalp ham.

– Utenfor livsfare

– Han er nå utenfor livsfare, opplyser vaktleder ved kriminalvakten i Oslo Arne Kaspersen ved midnatt.

Politiet ønsker ikke å si noe om hvor på kroppen eller hvor mange ganger 18-åringen ble stukket, utover at det var flere ganger.

– Det er to mistenkte gjerningsmenn i arresten her nå. De er ikke avhørt, det vil trolig skje onsdag. Det er blitt snakket med en god del vitner, og det fortsetter i morgen om det er noen som vil si noe, sier Kaspersen, som legger til at politiet foreløpig ikke har noen teorier om motivet bak voldshandlingen.

Politiet jobbet utover kvelden frem til rundt klokken 23 med å sikre tekniske spor på åstedet og foreta avhør av vitner der.