Politiet vil klokken 15 i ettermiddag fremstille en 17 år gammel gutt for varetektsfengsling siktet for drapsforsøk.

– Vi har også pågrepet en 19 år gammel mann siktet for samme lovovertredelse og vurderer fortløpende om han skal fremstilles for varetektsfengsling torsdag, sier Knut Jensen, seksjonsleder ved seksjon for alvorlige voldssaker ved Oslo politidistrikt til Aftenposten.

De to vil bli forsøkt avhørt i løpet av dagen.

– Alle de tre involverte er personer vi har kjennskap til fra før, men det er for tidlig å si noe om hva som er bakgrunnen for hendelsen, sier Jensen.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å gå ut med ytterligere detaljer på nåværende tidspunkt.

Tilstanden stabil for offeret

Det var en 18 år gammel mann som tirsdag kveld ble knivstukket flere ganger på Grønland i Oslo.

– Han er nå utenfor livsfare, opplyste vaktleder ved kriminalvakten i Oslo, Arne Kaspersen, ved midnatt.

Onsdag formiddag opplyser politiet at tilstanden er alvorlig, men stabil.

Politiet ønsker ikke å si noe om hvor på kroppen eller hvor mange ganger 18-åringen ble stukket, utover at det var flere ganger.

Vitne: Kan ha vært fem gjerningspersoner

Øyenvitner til knivangrepet skal ha sett så mange som fem mulige gjerningspersoner. Politiet er usikre på hvor mange som er involvert i angrepet.

To andre løp fra stedet. Det kan ha vært flere personer i gatestubben da knivstikkingen skjedde.

Hans O. Torgersen

Politiet kom til stedet med flere patruljer etter at melding om knivstikkingen kom til politiet klokken 19.03 tirsdag. Rett før klokken 20.00 opplyser politiet at en hundepatrulje har pågrepet to personer ikke langt fra åstedet.

– Ifølge vitner vi har snakket med var det minst to som knivstakk offeret, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt.

Politiet sperret av åstedet og gjennomførte avhør av vitner på stedet.

En person som passerte åstedet like etter knivstikkingen, opplyser til Aftenpostens reporter på stedet at det lå ung mann på fortauet.

– Da vi kom forbi så vi en person som lå ned på fortauet og det var fullt av folk rundt ham og hjalp ham.