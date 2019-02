Øyenvitner til knivangrepet skal ha sett så mange som fem mulige gjerningspersoner. Politiet har pågrepet to personer. Den ene er 19 år.

– Begge er godt kjent i politiets registre fra før, sier Tore Barstad, innsatsleder ved Oslo politidistrikt.

To andre løp fra stedet. Det kan ha vært flere personer i gatestubben da knivstikkingen skjedde.

– Mannen som er knivstukket, ligger på operasjonsbordet og kjemper for livet. Alle som kan ha opplysninger om det som skjedde i Motzfeldtsgate bes ta kontakt med politiet, sier innsatsleder Tore Barstad.

Han bekrefter at tilstanden til mannen er alvorlig og tenderer mot å være kritisk.

– Vi vet foreløpig ingenting om forløpet eller mulige konflikter, sier Barstad.

- Alle opplysninger er superviktige for oss nå, og alle som var i Grønlandsleiret eller Motzfeldtsgate rundt klokken syv da angrepet skjedde bes kontakte oss.

Hans O. Torgersen

Politiet kom til stedet med flere patruljer etter at melding om knivstikkingen kom til politiet klokken 19.03. Rett før klokken 20.00 opplyser politiet at en hundepatrulje har pågrepet to personer ikke langt fra åstedet.

Flere patruljer er ute og jakter på en eller flere gjerningspersoner. Ifølge vitner vi har snakket med var det minst to som knivstakk offeret, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt.

Politiet har sperret av åstedet og gjennomfører avhør av vitner på stedet.

En person som passerte åstedet like etter knivstikkingen, opplyser til Aftenpostens reporter på stedet at vedkommende så en ung mann ligge på gaten. Flere forbipasserende forsøkte å hjelpe offeret.

Saken oppdateres.