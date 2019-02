Siktede etter Bjørndal-drapet samtykker til varetektsfengsling

Mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, opplyser til VG at 39-åringen samtykker til varetektsfengsling.

– Han samtykker til varetektsfengsling i fire nye uker, men er uenig i kravene om full isolasjon, sier forsvareren til VG.

Fengslingsmøtet for 39-åringen var berammet klokken 11.30 lørdag, men blir istedenfor såkalt kontorforretning. Det betyr at forsvarer og siktede ikke møter i retten, det er dommeren alene som går gjennom dokumentene i saken, for å avgjøre om politiets begjæring om varetekt får medhold.

Den drapssiktede mannen har ikke tatt stilling til skyldspørsmål eller de faktiske forhold.

Knyttet seg til handlingen

39-åringen har i avhør knyttet seg til handlingen, bekreftet politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt fredag.

– Jeg kan bekrefte at siktede i avhør har knyttet seg til handlingen. Det har vært en kontakt eller relasjon mellom de to, sa hun.

Mannens forsvarer bekrefter overfor VG at siktede har forklart seg på en slik måte som knytter ham til hendelsen.

Det var torsdag ettermiddag at en kvinne ble funnet død i en leilighet på Bjørndal i Oslo. Senere samme kveld ble en nabo pågrepet og siktet for drapet. Begge flyttet fra Asia til Bjørndal i Oslo.