– Grorudbanen blir fullere for hver dag, og vi har ikke tid til ytterligere forsinkelser, mener Ola Skaalvik Elvevold, Oslo SVs 6.-kandidat til bystyret og leder i Bjerke SV.

På fredag skrev Aftenposten at Høyres listetopper ved høstens valg, Eirik Lae Solberg og Saida Begum, ønsker en ny evaluering av planene til den nye T-banetunnelen som ble lagt frem før jul.

Det var byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som presenterte byrådets anbefalte løsning, som innebærer en ny T-banetunnel gjennom sentrum, hvor Stortinget stasjon blir det store knutepunktet. Der knyttes tunnelen til nåværende nett på Tøyen og Majorstuen.

Ny tunnel utenfor sentrumskjernen

I denne planen vil det bli opparbeidet nye stasjoner på Bislett og nederst på Grünerløkka, og prosjektet ble anslått til å ha en kostnad på cirka 17 milliarder kroner i 2014.

Oslo Høyres motforslag er at en ny tunnel i stedet legges lenger ut fra sentrumskjernen og på lange strekninger parallelt med Ring 2.

Også Arbeiderpartiet langer ut mot Høyres ønske om å utrede et alternativt konsept for ny T-banetunnel. – Høyre vil nå endre en utbygging innbyggerne har ventet på i ti år, sa byrådslederen til Aftenposten fredag.

– Som sild i tønne

Ifølge Elvevold vil en ny utredning føre til forsinkelser som kollektivtrafikken i ytterkantene av Oslo sentrum ikke vil tåle.

– På Grorudbanen står vi allerede som sild i tønne, og det virker som at det bare blir verre for hver dag som går, sier han.

Elvevold forteller at han tar banen til jobb hver dag, og at han selv har følt på behovet for en mer effektiv kollektivtransport.

– Om få år er jeg redd for at den økende mengden med folk som skal ta T-banen på området vil føre til «avvisningseffekt», altså at det ikke blir plass til alle, og at noen må stå igjen.

– Jeg vil anbefale Solberg og Begum å ta linje 5 til jobb hver dag i en uke de også, så får de sett på nært hold hvor presserende situasjonen er, mener Elvevold.

Ruter avviser avvisningseffekt

Ruter mener det vil ta lang tid før det ikke blir plass på Grorudbanen, og avviser en såkalt avvisningseffekt.

– Vi har full forståelse for at folk ikke synes det er behagelig, men det er fortsatt langt igjen før det er så fullt at vognen ikke kan ta flere folk om bord, sier kommunikasjonsrådgiver Knut-Martin Løken i Ruter.

Samtidig er Løken bekymret for hvor fullt det har begynt å bli og ønsker at tunnelen skal bli ferdig så fort som mulig.

Det ble nylig gjennomført en analyse hos Ruter som viser at Kolsåsbanen har noen fulle avganger i morgenrushet (inn til Oslo) og at Grorudbanen har noen fulle avganger i ettermiddagsrushet (fra Oslo og tilbake). Men på Grorudbanen er det ikke fullt før strekningen Økern – Hasle – Carl Berner, ifølge Løken.

– Når vi sier fullt, snakker vi om en komfortgrense hvor to personer står på en kvadratmeter. Dette dreier seg om noen få avganger, sier Løken og sier at de «nærmer seg komfortsonen».

Urealistisk med få år ekstra

Ruter har tidligere omtalt at forventet byggestart er 2024, og at tunnelen skal være klar innen 2030. Elvevold mener det er mer enn lenge nok å vente, og han er redd for at det vil ta enda lengre tid om Høyre får gjennomslag for sitt motforslag.

– Solberg har sagt at en ny utredning vil ta et år ekstra. Det ser jeg på som høyst urealistisk, sier han.

Elvevold er redd for at om Høyre tar planene tilbake til skissebordet, vil utsettelsene bli langt mer enn et par år.

– Derfor er Høyres forslag et angrep på Groruddalen, mener han.

SV-representanten mener planen det rødgrønne byrådet har lagt frem er et produkt av nøye arbeid over lang tid, og at Høyre går stikk i strid mot faglige råd.

Fakta: To ulike konsepter Byrådet ønsker en ny T-banetunnel lagt gjennom sentrum, hvor Stortinget stasjon blir det store knutepunktet, og hvor den knyttes til nåværende nett på Tøyen og Majorstuen. Forslaget ble ferdig utredet før jul, og det gir nye stasjoner nederst på Grünerløkka og på Bislett. Kostnaden for en slik løsning ble i 2014 anslått til cirka 17 milliarder kroner. Høyre ønsker å utrede en helt annen løsning. De vil ha T-bane i bue utenfor sentrum, med mulige nye stasjoner på Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og øvre Grünerløkka. Den knyttes til nåværende nett på Carl Berners plass og Majorstuen. Kostnaden er ikke kjent.

Gammeldags og visjonsløst

Listetopp for Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, sa til Aftenposten på fredag at det er gammeldags og visjonsløst å legge en ny tunnel nesten parallelt med dagens tunnel. Høyres forslag vil gi tilsvarende økning i avganger, men ikke alle avganger vil gå via sentrum.

Afshan Rafiq, bystyrekandidat for Oslo Høyre, bor selv på Høybråten i Groruddalen og jobber på Furuset. Hun reagerer kraftig på Elvevolds uttalelser om at Høyres forslag innebærer et angrep på Groruddalen.

– Tvert mot. Høyres forslag vil være et betydelig løft for Groruddalen. Å få flere avganger til Stortinget er bra, men løser ikke problemet for dem som jobber på Ullevål eller Torshov. Mange av disse har valgt bilen til nå, sier Rafiq.

– Men Høyres forslag innebærer en forsinkelse?

– Selv om det tar litt lengre tid, vil det bli et større prosjekt som også binder byen sammen på en helt annen måte, sier Rafiq.

Byrådslederkandidat for Høyre, Eirik Lae Solberg, sier forslaget vil øke kapasiteten mellom øst og vest, noe som også vil bedre situasjonen for folk i Groruddalen.

– Vil du ta imot utfordringen og pendle på Grorud-banen en uke?

– Jeg reiser ganske ofte med Grorud-banen og det har jeg tenkte å fortsette med i fremtiden.