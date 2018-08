SV-ordfører Marianne Borgen og Aps byrådsleder Raymond Johansen får 90 prosent av statsminister Erna Solbergs lønn. Bare siden i fjor har de to Oslo-toppene fått 40.000 hver i lønnsøkning. skriver avisen Vårt Oslo fredag.

Oslo bystyres forretningsutvalg møttes sist mandag for første gang på to måneder. Forretningsutvalget ledes av ordfører Marianne Borgen og er bystyrets svar på Stortingets presidentskap.

På dagsordenen sto punktet:

«Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune – nye satser pr. 1.5.2018».

Alle de åtte bystyrepartienes fremste representanter møttes i forretningsutvalget. I dokumentene det skulle stemmes over, sto det beskrevet hvordan Stortinget i mai vedtok å øke lønnen for de folkevalgte i nasjonalforsamlingen og for regjeringens medlemmer.

Det er dette Oslo bystyre bruker som rettesnor for sin egen lønn og godtgjøring.

Rødgrønne byråder får også lønnsøkning

Bystyret har vedtatt at byens heltidspolitikere skal tjene om lag 90 prosent av rikspolitikerne. Med andre ord skal byrådsleder Raymond Johansen (A) ha 90 prosent av lønnen til Høyres statsminister Erna Solberg - og en heltids bystyrepolitiker i Oslo skal ha 90 prosent av lønnen til en stortingspolitiker.

Flertallet i bystyrets forretningsutvalg går inn for at byrådsleder Raymond Johansen og SV-ordfører Marianne Borgen dermed får et lønnshopp på rundt 40.000, som vil gi dem 1.365.016 kroner i årslønn med tilbakevirkende kraft fra 1. mai i år.

100.000 opp i lønn siden valget

Da Ap/SV/MDG-byrådet med Raymond Johansen i spissen tiltrådte etter valgseieren i 2015, var ordfører- og byrådslederlønnen på 1.264.00 kroner. Med den siste lønnsøkningen innebærer dette at Aps byrådsleder og SVs ordfører hver har hatt en lønnsøkning på om lag 100.000 kroner siden de tiltrådte for litt under tre år siden.

Det rødgrønne byrådets medlemmer vil også få en solid lønnsøkning. Hver og en øker lønnen til det som er 90 prosent av en statsrådslønn i 2018. Det betyr at de ulike byrådene fra SV, Miljøpartiet og Arbeiderpartiet fra mai i 2018 tjener 1.228.514 kroner årlig.

Olav Olsen

Enstemmig vedtak – også Rødt stemte for

I forretningsutvalget mandag gikk samtlige partier, inkludert Rødt, enstemmig inn for lønnsøkningen til de folkevalgte. Men Rødts gruppeleder Eivor Evenrud forsikrer at partiet ikke er for økningen. Og at det i behandling av Oslobudsjettet før jul vil ligge et forslag fra partiet om en reduksjon, og ikke en økning, av de folkevalgtes lønn i Oslo.

– Rødt går i hvert eneste budsjett mot disse lønnshoppene, og foreslår i stedet at heltidspolitikerne skal ha gjennomsnittslønnen til en lærer i tillegg til 20 prosent. Men de andre partiene stemmer oss ned hver eneste gang vi foreslår å redusere politikerlønningene, sier Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, til VårtOslo.

SV og KrF: Ukomfortable med lønnsnivået

Også SVs rådgiver Jens Aas Hansen sier til avisen at de er skeptiske til lønnsøkningen, og vil vurdere om partiet skal fremme et alternativt lønnsforslag. KrF sier fredag ettermiddag at partiet også ønsker å se på politikerlønningene i Oslo.

Oslo bystyre har 12 heltidspolitikere inkludert Aps varaordfører Khamshajiny Gunaratnam. Disse får også et solid lønnshopp, og ender på en årslønn på 870.381 kroner.

På toppen av dette får varaordfører Gunaratnam en ekstra godtgjørelse på 68.251 kroner. Dermed ender Arbeiderpartiets varaordfører med en samlet årslønn på nær 940.000 kroner.