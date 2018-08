Tron Wigeland Nilsen, daglig leder ved Oslofjordmuseet i Asker, har de siste dagene vært et eneste stort smil. Selv om det er mye som må på plass før lørdagens store begivenhet, skrives det uansett maritim historie når 101 år gamle «Maud» legges til kai i Vollen rundt klokken 13.00.

Om det som fortsatt er igjen av «Maud» hadde vært utstyrt med øyne, kunne skuta fra sin beliggenhet ha sett rett over viken til stedet der et av polarhistoriens største klenodier ble bygget.

– Dette blir en stor folkefest. Blant annet kommer den canadiske ambassadøren, det blir utgitt et nytt hefte om båtbygger Christian Jensen, og NRK skal sende seansen direkte. I tillegg kommer et barnebarn av en av dem som var med om bord i «Maud» sammen med Amundsen, sier Wigeland Nilsen.

Fra Bunnefjorden til Oslo

Ingar Storfjell

Det er ikke bare innbyggerne i Asker som skal få et møte med «Maud». Etter et døgn i Vollen fortsetter ferden søndag formiddag inn til Uranienborg – Roald Amundsens hjem i Bunnefjorden, hvor det også blir et arrangement. Søndag ettermiddag er det Oslo-publikumets tur til å studere «Maud» på nært hold. Den legges til kai ved Havnelageret. Her vil den bli tatt imot av ordfører Marianne Borgen.

Fakta: «Maud» Konstruert av skipsbygger Christian Jensen og sto ferdig i 1917. 120 fot lang og 40 fot bred Skuta gjorde 7 knop med last Hadde 600 m² seilflate Ble konstruert for å tåle Roald Amundsens tur Nordpolen, noe han senere måtte gi opp. Skipet sank ved Cambridge Bay i 1930. I 86 år lå skuta på åtte meters dyp før det ble hevet i 2016.

– Dette gleder vi oss veldig til. Nå kan folk endelig få komme helt innpå «Maud» og se hvordan den faktisk ble bygget, sier Wigeland Nilsen.

Jan Wanggaard / NTB scanpix

Det var ikke tilfeldig at nettopp båtbyggermiljøet i Vollen ble valgt da Roald Amundsen trengte en polarskute. Her har det i årtier vært en lang og rik båtbyggertradisjon, ledet an av Anker & Jensens verft fra 1905 til 1939. Derfor var det nettopp båtbyggeren Christian Jensen Amundsen ringte til i mars 1916 da han ville ha noen til å konstruere og bygge «Maud».

– Her i Vollen ble noen av Europas raskeste regattabåter bygget, deriblant en hel rekke båter til kongefamilien.

«Maud» ble sjøsatt 7. juni i 1917. Det tok 40 mann et drøyt år å bygge ferdig skuta, sier Wigeland Nilsen.

Kjøpt for én dollar

Ingar Storfjell

«Maud» var spesialbygget til å drive i pakkisen og skulle etter planen drive over Polhavet til Nordpolen i en ekspedisjon som Amundsen ledet fra 1918 til 1920.

Planen lyktes ikke, men de vitenskapelige undersøkelsene var mer vellykkede. Da Amundsen fikk pengeproblemer, ble «Maud» solgt på tvangsauksjon til Hudson’s Bay Company, og i 1930 sank skipet i Cambridge Bay.

Der lå det helt til det Asker-baserte eiendomsselskapet Tandberg Eiendom bestemte seg for å bruke mellom 20 og 30 millioner kroner på å få fraktet skuta tilbake til Norge gjennom prosjektet «Maud Returns Home». Da hadde Asker kommune 28 år tidligere kjøpt vraket for én dollar.

Sommeren 2016 ble skuta hevet og lagt på en lekter. Siden har den ligget på Grønland inntil ferden tilbake til Norge kunne starte i sommer.

Ingar Storfjell

Viktig oppreisning

– Det har vært en fantastisk reise, om ikke med like mye oppstyr som da «Fram» kom tilbake. Interessen fra medier og publikum er stigende, forteller tidligere verdensmester i brettseiling, Jan Wanggaard.

Han har vært prosjektleder for «Maud Returns Home» og har fulgt seilasen fra Canada tilbake til Norge.

– Vi gleder oss veldig til at «Maud» nå kommer hjem og Amundsen får en oppreisning for en tøff periode på slutten av livet, sier Wangaard.

Etter at feiringen har lagt seg, skal «Maud» fraktes til Tofte i Hurum kommune, hvor den skal konserveres.

Ingar Storfjell

– Treverket i skuta er 100 prosent friskt, selv om det er preget av slitasje. Skuta skal likevel ikke settes tilbake i original stand. Den skal fortelle sin egen historie slik den fremstår i dag, sier prosjektlederen.

Etter hvert er planen at den skal ende sine dager i et spesialbygg i Vollen i Asker.

– Det jobbes fortsatt med plassering i Vollen. Nå har vi brukt syv år på å få «Maud» hjem, så vi trenger ikke skynde oss. Det viktigste blir å finne en best mulig plassering hvor vi kan få presentert skutas historie og vitenskapelige arbeider, sier Wangaard.